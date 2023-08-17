Рубль пошел на разворот

Сегодняшнее утро не вселило оптимизма в сторонников крепкого рубля, когда тот, поколебавшись, лег как будто боковик с курсом ниже, чем в начале дня. Но с открытием основных торгов на Московской бирже, когда на рынок выходят крупные участники, рубль стал быстро укрепляться. Трейдеры говорят, что увидели в биржевых «стаканах» увеличение предложения валюты, что объясняют ростом активности экспортеров.

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По сведениям ряда СМИ, вчера была достигнута договоренность, что правительство и Банк России не будут вводить норматив обязательной продажи валюты и не ужесточат порядок вывода средств за границу, но в неформальном порядке экспортеры продажу валютной выручки все же увеличат.

Однако вполне вероятно, что последние действуют не столько «по указке» властей и из-за страха «драконовских» мер, сколько в собственных интересах.

На следующей неделе бизнесу нужно будет расплатиться с бюджетом по налогам, и многие решили сейчас продать доллары и юани, пока их курс еще высокий.

Рост рубля до обеда и его некоторое ослабление потом свидетельствует в пользу того, что рубль укрепляли именно экспортеры. Трейдеры говорят, что эта категория участников торгов, так же, как и Банк России, преимущественно осуществляют свои операции в первой половине дня.

После повышения ключевой ставки ЦБР во вторник и готовности властей пойти на дальнейшие меры по поддержке рубля, резко снизился спрос на валюту со стороны как «паникеров», кинувшихся «спасать» свои рубли, так и тех компаний, кто формирует валютную подушку безопасности.

В результате, сегодня на пике курс российской валюты достигал отметки 92,55 руб. за доллар, после чего, правда, доллар немного подорожал.

Таким образом, пара доллар-рубль ушла ниже важного уровня 94, который ранее долго не давал рублю падать, а сейчас стал технической поддержкой по паре. А «в скором будущем рублю подоспеет и фундаментальная поддержка — эффект от неминуемого сокращения импорта и более высоких цен как на Brent так и Urals», — отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Правда, он тут же предупреждает, что и «фундаментальные факторы в виде проблемного торгового баланса и оттока капитала никуда не делись». То есть, о закреплении курса ниже уровня 94 говорить пока рано.

Так, нефтяного фактора может не хватить для уверенного роста рубля. По оценке Банка России, профицит платежного баланса РФ за январь—июль составил $25,2 млрд, что на $140,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Во втором полугодии падение показателя к аналогичному уровню прошлого года обещает вырасти.

Поэтому на серьезное укрепление курса рубля рассчитывать не стоит. Аналитики прогнозируют, что в самом лучшем случае курс опустится в район 85-90 руб. за доллар, после чего девальвационные процессы вполне могут возобновиться, но более плавными темпами.

«Несмотря на то, что мы ждем укрепления рубля в ближайшие недели, долгосрочно рубль должен девальвироваться», — считает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий. «Если процесс происходит плавно, то и рисков значительно меньше», — справедливо замечает он.

Позитивная динамика рубля последних дней усиливает на рынке мнение, что в обозримом будущем Банк России не будет повышать ключевую ставку. Поэтому инвесторы стали скупать ОФЗ, торгующиеся под двузначную доходность. Вчера и сегодня Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос после 14 сессий непрерывного падения.

Если рост цен облигаций продолжится, это также окажет некоторую поддержку рублю, поскольку те же экспортеры будут более агрессивно перекладываться из валютных активов в ОФЗ, боясь опоздать купить обязательства Минфина пока они стоят дешево.