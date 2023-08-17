Сарапульский электрогенераторный завод выпустил гидравлические станции для самолетов SSJ-New

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ, Удмуртия) отгрузил электродвигатели ДАТ-5-12 и ДПТ-2,5 для гидравлических насосных станций, а также двигатель ДБК привода пожарного крана для самолета Superjet New.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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«Три новых электродвигателя отгружены производителю агрегатов воздушного судна — Уфимскому агрегатному предприятию "Гидравлика". Сейчас отечественные гидравлические насосные станции с сарапульскими двигателями проходят испытания», — указывается в сообщении.

Поясняется, что гидравлические станции относятся к важнейшим системам воздушного судна, они позволяют пилотам управлять механизацией крыла, выпуском шасси и другими процессами как на земле, так и во время полета.

В текущем году завод намерен освоить производство еще четырех электродвигателей для системы вентиляции и кондиционирования воздуха SSJ New.

«На протяжении последних десяти лет акционеры завода всегда поддерживали предложения Совета директоров о распределении большей части прибыли предприятия на его развитие. Благодаря этому, мы подошли к сегодняшней экономической блокаде России подготовленными и готовы предложить лучшие решения в области импортозамещения», — отметил председатель совета директоров АО «СЭГЗ» Виталий Шурыгин.

По словам гендиректора предприятия Алексея Беляева, создание электродвигателей для агрегатов и комплектующих бортовых систем гражданского самолета является для СЭГЗ новым направлением работы, однако благодаря 80-летнему опыту в производстве электрических машин различной сложности заводу смог оперативно освоить их выпуск, выполнив все требования разработчиков к надежности.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» производит бортовые системы генерирования, управления и защиты электропитания, а также светотехнику для самолетов и вертолетов, приводы для ракетной техники и систем электропитания, стартовую автоматику для ПВО. Кроме того, предприятие выпускает гражданскую продукцию — напольный электротранспорт, лифтовы, автокомпоненты и электродвигатели. СЭГЗ является одним из трех градообразующих предприятий Сарапула.