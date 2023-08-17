Сбер и ВТБ анонсировали повышение ставок по ипотеке и потребкредитам

В связи с повышением ключевой ставки ЦБ Сбер повысит с 18 августа минимальную ставку по потребкредитам, а с 22 августа — ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки. ВТБ с 21 августа пересматривает условия по своим ипотечным программам, не меняя ставки по потребительским кредитам до конца августа. Об этом сообщили пресс-службы кредитных организаций.

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«Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго: все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2% в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5% на этой неделе. При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются», — сообщили в Сбере.

По поводу потребительских кредитов в банке уточнили, что в первый месяц минимальная ставка сохранится на прежнем уровне в 4% годовых, а со второго месяца с 18 августа она составит 14,5% годовых.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что с 21 августа базовая ставка по рыночным ипотечным программам увеличится на 2%, условия по льготным программам останутся без изменений. При этом в кредитной организации пообещали не менять ставки по потребительским кредитам до конца августа, чтобы дать клиентам «подготовиться к "высокому сезону" на максимально выгодных условиях».

Ранее в Сбере и ВТБ сообщили, что с 17 августа повышают ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность составит 12% годовых.

