Производительность нефтяных сланцевых скважин в США снижается быстрее, чем ожидалось

Похоже, сланцевая революция в Америке, в ходе которой в течение последнего десятилетия добыча сланцевой нефти выросла вдвое, действительно близится к окончанию. Сейчас нефтяники уже и не думают об увеличении добычи. Сейчас все мысли о том, чтобы она не снижалась или снижалась как можно медленнее. Даже для этого им приходится работать все больше и больше, потому что, как утверждает исследовательская компания Enverus, очень быстро снижается производительность сланцевых скважин. Не удивительно, что авторы очередного исследования делают неутешительный вывод: о наращивании добычи нефти в США можно забыть.
Этот вывод – очередное подтверждение давно известной в сланцевом секторе истины: сланцевые скважины дают больше всего нефти в первые месяцы эксплуатации. С каждым днем ее извлекается все меньше и меньше. Бурные поначалу потоки «черного золота» быстро превращаются в ручейки. Эта особенность, кстати, является одним из объяснений того, что в десятые годы нефтяные компании старались всячески наращивать объемы добычи, забывая об акционерах и вкладывая львиную долю прибыли не в дивиденды, а в производство.
Казалось бы, ничего страшного в быстром снижении производительности скважин нет. Достаточно перейти на новый участок и с прежним рвением бурить новые скважины, но дело в том, что количество таких участков убывает еще быстрее, чем падает добыча. Вот и приходится сейчас сланцевикам варьировать интенсивность добычи и разрабатывать новые технологии, которые могли бы хотя бы ненадолго увеличить производительность. Одним из наиболее распространенных сейчас технологий является повышение плотности скважин на участке, что достигается сокращением расстояния между скважинами.
«Суммируя, можно сказать, что «беговая дорожка» сланцевого сектора бежит все быстрее и быстрее, что еще больше затрудняет рост добычи»,- комментирует ситуацию в сланцевом секторе глава Enverus Intelligence Research и автор исследования Дэйн Грегорис.
В Пермианском бассейне, самом мощном в Америке нефтяном месторождении, расположенном на западе Техаса и юго-востоке Нью-Мексико, скорость снижения производительности скважин в районе Мидленд после 2014 года составляет приблизительно полпроцента в год. И это еще довольно терпимые показатели, потому что в соседнем районе Делавэр она снижается значительно быстрее.