Производительность нефтяных сланцевых скважин в США снижается быстрее, чем ожидалось

Похоже, сланцевая революция в Америке, в ходе которой в течение последнего десятилетия добыча сланцевой нефти выросла вдвое, действительно близится к окончанию. Сейчас нефтяники уже и не думают об увеличении добычи. Сейчас все мысли о том, чтобы она не снижалась или снижалась как можно медленнее. Даже для этого им приходится работать все больше и больше, потому что, как утверждает исследовательская компания Enverus, очень быстро снижается производительность сланцевых скважин. Не удивительно, что авторы очередного исследования делают неутешительный вывод: о наращивании добычи нефти в США можно забыть.

Этот вывод – очередное подтверждение давно известной в сланцевом секторе истины: сланцевые скважины дают больше всего нефти в первые месяцы эксплуатации. С каждым днем ее извлекается все меньше и меньше. Бурные поначалу потоки «черного золота» быстро превращаются в ручейки. Эта особенность, кстати, является одним из объяснений того, что в десятые годы нефтяные компании старались всячески наращивать объемы добычи, забывая об акционерах и вкладывая львиную долю прибыли не в дивиденды, а в производство.