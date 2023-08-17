Специалисты «Ростеха» повысили эффективность противодействия ЗРПК «Панцирь-С» ракетам Storm Shadow

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» поднял уровень противодействия зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» ракетам Storm Shadow.

Об этом на форуме «Армия-2023» рассказали представители холдинга, сообщает ТАСС.

«Все необходимые доработки ЗРПК "Панцирь-С" внедрены в комплекс и позволили повысить эффективность работы по "сложным" снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow. Результаты его боевого применения показали правильность ранее принятых конструкторских решений», — рассказал собеседник агентства, говоря о доработках ЗРПК в ходе спецоперации.

Сообщается, что «Панцирь-С» начали разрабатывать задолго до начала СВО как универсальное средство защиты, в том числе от крылатых ракет.

Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев заявил, что результативность доработанных «Панцирей» против снарядов HIMARS достигает 100%. По данным Минобороны, в рамках спецоперации расчеты комплексов каждую смену уничтожают по несколько целей; системы позволяют вычислять не только крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО, но и бытовые беспилотники размером 30 на 30 см, которые часто используется украинской разведкой для изучения местности, а также применяется ВСУ в качестве дронов-камикадзе.

Самоходный ЗРПК «Панцирь» предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. ВС РФ используют модификацию «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата и сопровождения целей, способную поражать воздушные цели на скорости до 1 000 м/с на дистанции от 0,2 до 20 км.