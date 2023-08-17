В России создали новый боеприпас против беспилотников

В России создали новый боеприпас с управляемым подрывом в самом малом калибре – 23 мм, что позволит кратно увеличить эффективность поражения дронов.

Об этом РИА Новости на форуме «Армия-2023» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Таким образом, по словам собеседника агентства, в этом калибре в нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв.

Новинка позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов. При этом уже в самое ближайшее время планируется провести испытания боеприпаса, после чего новинку предложат потенциальным заказчикам.

Отмечается, что снаряды с управляемым подрывом взрываются в необходимой точке траектории, которая рассчитывается системой управления огнём. При стрельбе по наземным целям это позволяет эффективнее поражать живую силу противника, которая, например, укрывается в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полёте точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.

А при поражении такие воздушных целей, как авиационных ракет или БПЛА, такие снаряды позволяют осуществить управляемый подрыв, создавая при этом поле из поражающих элементов точно на траектории полёта дрона. Это позволяет существенно снизить расход боеприпасов и сократить время, необходимое для поражения одной воздушной цели.

Как ранее писал «Эксперт», в России создали новое противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», способное «глушить» самые широко применяемые в зоне специальной военной операции квадрокоптеры типа Mavic.