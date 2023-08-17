В ЦБ перечислили случаи, когда страхование банковской карты бессмысленно

Приобретая страховой полис на банковскую карту, необходимо внимательно читать условия договора, обращая особое внимание на то, какие именно происшествия будут считаться страховым случаем и на какую компенсацию можно рассчитывать. Большинство полисов компенсирует кражи денег с карты только в случае ее потери, хищения или ограбления у банкомата, сообщили в просветительском Telegram-канале ЦБ «Финансовая культура».

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«Страхование банковской карты помогает защитить деньги на ней, если человек потеряет карту или столкнется с преступниками. Но это работает только в определенных ситуациях и в рамках строго оговоренной суммы. Поэтому принимая решение о страховании, очень важно изучить договор», — сообщили специалисты ЦБ.

Так, большинство полисов компенсируют кражу, если карта потерялась или ее похитили, ее данные мошенники подсмотрели с помощью технических устройств — например накладки на клавиатуру банкомата или видеокамеры, а также, если данные карты утекли в сеть или их выманили на фишинговом сайте, или преступники ограбили владельца карты после того, как он снял деньги в банкомате.

В ЦБ подчеркнули, что ни одна страховка не покрывает случаи, если человек сам перевел деньги мошенникам или сообщил данные карты и коды подтверждения операций. Кроме того, компенсации можно лишиться, если не соблюсти ряд правил: вовремя сообщить о краже, заблокировать карту, собрать доказательства. В итоге возврат украденных денег по страховке может занять несколько месяцев.

«Сумма компенсации может зависеть от вида страхового случая и даже от обстоятельств происшествия. Например, при ограблении у банкомата могут вернуть не всю украденную сумму, даже когда она укладывается в страховой лимит, а только 60% от нее. А если человек снимал деньги ночью, то ему выплатят не больше 10 000 рублей независимо от того, сколько у него отобрали преступники. Кстати, если человек был осторожен и соблюдал меры безопасности, он может претендовать на возврат денег от банка и без страховки», — предупредили специалисты.

