Ветеран израильской разведки рассказал, когда военные из КНДР и Китая появятся в зоне СВО

Ветеран израильской разведки, экс-глава спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми рассказал, когда в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине могут появиться военнослужащие армий КНДР и Китая.

В интервью изданию «Военное дело» он заявил, что военные союзных держав объединят свои армии плечом к плечу с ВС РФ только в одном единственном случае.

«Это произойдёт лишь в случае начала мировой войны», – предположил Кедми.

Как подчеркнул бывший разведчик, пока речь о мировой войне не идёт, поэтому Россия не нуждается в помощи армий своих союзников.

«Даже войска союзной Белоруссии пока никак не принимают участие в спецоперации на Украине, так как сейчас в этом нет никакой необходимости», – резюмировал Кедми.

Как писал «Эксперт», ранее Кедми рассказал о последнем козыре ВСУ, который украинское командование было вынужденно использовать, чтобы добиться хоть каких-то успехов в зоне СВО.