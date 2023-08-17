Вице-мэр Ефимов: в Москве в районе Ново-Переделкино появится медцентр с гостиницей и спортивный кластер

Специализированный застройщик «ПСФ «Крост» построит реабилитационно-медицинский центр, гостиницу и спортивный кластер общей площадью 36 тыс. кв. метров в районе Ново-Переделкино на западе столицы. Комплекс возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Медицинские спа, которые совмещают медицину, реабилитацию и спорт, стали популярным видом отдыха, рассказал гендиректор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин. Строительство подобных сооружений требует применения особых технологий еще на этапе проектирования, поскольку здание совмещает сложнейшие в реализации функции, пояснил он.

В рамках МаИП власти города предоставят застройщику без проведения торгов участок площадью 2,4 гектара в аренду на пять лет. Новые объекты возведут на 9-й Чоботовской аллее, владение 35. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, медцентр займет 15 тыс. кв. метров, отделение реабилитации 6 тыс. кв. метров. Еще 4 тыс. кв. метров придется на спортивный кластер и 11 тыс. кв. метров – на гостиницу.

Как считает заммэра, благодаря строительству объекта москвичам и жителям других регионов станет доступнее медпомощь, а у горожан появится больше возможностей для занятия спортом.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, метро и дорог на карте города влияют на развитие города в масштабе и, конечно, на бытовые нужды горожан. Таким образом, создана городская среда, ориентированная на человека. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.

Масштабные инвестиционные проекты дают возможность арендовать землю без торгов. Статус такого проекта присваивают предложениям инвесторов. Предпочтение отдают новым производствам, спорткомплексам и социальной инфраструктуре.