Единственный и пока неповторимый

В начале августа текущего года Банк России включил Московскую Биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА) под номером «1». В результате она оказалась первым и до настоящего времени единственным оператором обмена ЦФА в России.

Согласно действующем закону в РФ существует два типа операторов ЦФА – операторы информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА (операторы по выпуску ЦФА), и операторы обмена ЦФА.

При этом статус операторов первого типа, как следует из названия, позволяет организовывать выпуски ЦФА, а операторы второго типа обеспечивают заключение сделок с цифровыми финансовыми активами. Примечательно, что до недавнего времени регулятор включал в реестр только операторов по выпуску ЦФА.

Подобное разделение в профессиональной среде вызвало вопросы об оправданности учреждения операторов обмена ЦФА как таковых. Ведь по закону о цифровых финансовых активах оператор системы по выпуску ЦФА может обеспечивать и заключение сделок с этими активами, но только если они выпущены в информационной системе такого оператора. При этом специально включать такого оператора в реестр операторов обмена ЦФА не требуется.

Однако пока не сформировавшийся в полном объеме рынок ЦФА с ощутимым дефицитом инвесторов и отсутствием универсальной торговой площадки, судя по всему, остудил горячие головы спорщиков и повлиял на прекращение дискуссий об операторах обмена.

Ведь через оператора обмена ЦФА могут совершаться законные сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в любых легитимных информационных системах, зарегистрированных как в соответствии с российским правом, так и согласно праву иностранных государств, несмотря на то, что ЦФА представляется чисто российским изобретением.

Теперь операторы по выпуску ЦФА при условии их надлежащей интеграции с оператором обмена смогут подключиться к единой торговой площадке и обеспечить более высокую ликвидность цифровых финансовых активов на рынке, близком по структуре к организованным торгам. Что, собственно, и в состоянии изменить рынок ЦФА в сторону увеличения объемов торгов.

Факт регистрации первого оператора обмена ЦФА, очевидно, окончательно закрыл дискуссии на тему о необходимости этих операторов.

Да и сам сложившийся прецедент представляется небезынтересным, ведь Московская Биржа под номером 1 зарегистрирована также в реестре операторов финансовых платформ (так называемых финансовых маркетплейсов).

Это совпадение не так давно было подкреплено и законодательными изменениями. Теперь оператор финансовой платформы вправе совмещать свою деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов.

И если оператор, обеспечивающий «эмиссию» ЦФА, может работать только со «своими» выпусками, то оператор обмена ЦФА сможет осуществлять операции с выпусками, состоявшимися на разных платформах. А это, в свою очередь, прекрасно укладывается в концепцию финансового маркетплейса.

Не столь важно, каким образом будет реализовано это преимущество на корпоративном уровне. Не вдаваясь в хитросплетения корпоративной стратегии, нельзя не отметить, что такое совпадение оператора ЦФА и оператора финансовой платформы в одном лице является более чем удачным в целях развития бизнеса и, скорее всего, будет иметь долгосрочный синергетический эффект.

К примеру, в соответствии с антиотмывочным законодательством и оператор финансовой платформы, и оператор обмена ЦФА обязаны проводить идентификацию своих клиентов.

И если у операторов ЦФА практика работы с физическими лицами только устанавливается, то для оператора финансовой платформы – физические лица – непосредственный адресат. При наличии соответствующего согласия на обработку персональных данных согласно специальным целям их обработки, не усматривается серьезных ограничений на использование оператором обмена ЦФА идентификационных данных клиентов финансового маркетплейса.

То же относится и к устоявшейся практике работы финансовых маркетплейсов с номинальными счетами.

Таким образом, в этой паре оператор обмена ЦФА. скорее всего получит готовый инструментарий как для презентации выпусков ЦФА и обслуживания сделок, так и для привлечения инвесторов за счет механизмов, существующих на финансовом маркетплейсе.

В любом случае, представляется, что включение в реестр ЦБ первого оператора обмена ЦФА ожидаемо подкрепит рынок ЦФА новыми вложениями и сделает этот рынок более привлекательным и доступным для частных инвесторов.