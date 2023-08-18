S&P 500: не сезон для быков

Нисходящий тренд Nasdaq, зародившийся месяц назад, вчера продолжил свое развитие. Бумаги гигантов, которые с июля, завершив ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ), тянут фондовые индексы США вниз, упали почти в полном составе. Из «великолепной семерки» технологических компаний только акции Alphabet смогли вчера немного отскочить.

Вообще, для Nasdaq 100, куда входят акции крупнейших по капитализации компаний с одноименной площадки, последние три дня, за которые он потерял 3,2%, оказались худшими с февраля. При этом акции Tesla упали на 8,6%, лишив производителя электромобилей около $60 млрд капитализации. А Apple – крупнейшая по этому показателю компания мира – подешевела за те же три дня на 3%, потеряв более чем $80 млрд.

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За ними давно уже идут вниз и многие другие акции. Если Nasdaq Composite потерял вчера 1,2%, то S&P 500 – 0,8%. Падение шло почти по всему фронту: снизились 10 из 11 секторов индекса широкого рынка – лишь энергетика прибавила 1,1% на фоне подскочившей нефти.

Для Nasdaq Composite и S&P 500 это уже третьи подряд торги, закрытые в минус. Для первого это самое глубокое трехдневное падение с февраля, а для второго – с марта. И пока что есть все основания ожидать, что и неделя целиком завершится в «красной зоне». Она тоже станет третьей подряд, закрытой в минус.

Если ничего принципиально в ближайшее время не изменится, то август, в полном соответствии с рыночными поверьями, может стать худшим месяцем для индекса широкого рынка с начала года. Так что, в отличие от ралли первого полугодия, про движение вниз никак нельзя сказать, что это дело узкой группы технологических акций.

Даже традиционный Dow Jones Industrial Average, в ралли ИИ почти не участвовавший, порадовал вчера медведей не только падением на 0,8%, но и закрытием ниже 50-дневной скользящей средней. S&P 500 и Nasdaq аналогичным образом указали на нисходящий тренд, естественно, несколько раньше.

Новости и их восприятие рынком были под стать указаниям технического анализа. Инвесторы вдруг стали терять веру в то, что ФРС закончила повышать процентные ставки. Этому помогала как статистика, так и последние протоколы регулятора, говорившие о такой возможности.

Вчера эти настроения подкрепили данные о заявках на пособия по безработице, упавших сильнее ожиданий. И доходность 10-летних казначейских облигаций продолжила расти. Она достигала в четверг 4,33%, совсем чуть-чуть не дойдя до максимума 2022 года.

Для технологических, да и почти любых других акций, рост ставок – это плохая новость. Но и хорошие данные вот уже месяц как не воодушевляют рынок.

Неофициально сезон отчетности в США идет от JPMorgan Chase до Walmart – и вчерашний отчет последней его завершил. Это вообще-то натяжка (отчитались еще не все), но, как бы то ни было, вчера Bloomberg отметил итог сезона: S&P 500 упал на 2,2%. И это при том что прибыль превзошла ожидания в 80% случаев.

Старая игра аналитиков, традиционно занижающих прогнозы, позволяя компаниям радовать рынок сюрпризами, не сработала привычным образом. Это снижение S&P 500 стало первым за пять последних сезонов отчетности.

Быки, правда, надеются на то, что Nvidia все изменит: звезда ралли ИИ отчитывается только на следующей неделе. Шансы на это, действительно, есть – если ее результаты, как и в мае, покажутся публике фантастическими. Но они ведь могут быть и просто хорошими.

Между тем август – месяц вялый, а аналитики в преддверии отчета Nvidia уж очень активно повышают прогнозы. Может выйти и фальстарт. Тем более что на той же неделе на симпозиуме в Джексон-Хоул выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Год назад именно оттуда он обрушил рынок, а протоколы последнего заседания ФРС говорят, что чиновники взлетом цен на акции обеспокоены уже довольно заметно.

