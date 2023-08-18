Далио: Китай запаздывает с решительными действиями по госдолгу

Знаменитый инвестор Рэй Далио, кстати, большой поклонник Поднебесной, имеющий в ней обширные интересы, заявил, что вторая экономика планеты запоздала с проведением «большой реструктуризации долга».

«Что касается долга и экономики,- написал Далио,- то существует очевидная необходимость в большой реструктуризации долга наподобие той, что в конце 90-х годов прошлого века провел Чжу Жунцзи, только значительно больше. Китай уже запаздывает с реструктуризацией».

Статья по теме: Ситуация в экономике Китая довольно напряженная

Чжу Жунцзи был премьером Госсовета КНР (премьер-министром) в 1998-2003 годах). Он реформировал огромные и неповоротливые государственные предприятия и уволил при этом миллионы человек.

Сокращение доли заемных средств, по словам Далио, всегда является сложным делом, но в случае с Китаем, не исключено, задача окажется менее трудной, потому что большая часть китайского долга номинирована в юанях и находится на руках граждан Поднебесной.

«Пекину необходимо сейчас сокращать долю заемных средств,- написал Далио,- потому что балансы с долгами и обременительные выплаты по обслуживанию долгов сильно тормозят экономику, особенно на уровне провинций. Труднее всего сейчас приходится ряду наиболее бедных китайских провинций».

После отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года китайская экономика начала быстро восстанавливаться, но прошло совсем немного времени и темпы восстановления начали замедляться. Пекин уже несколько месяцев пытается ускорить восстановление экономики, но особыми успехами пока похвастаться не может. По мнению большинства экономистов, самый большой риск для китайской экономики сейчас представляют как раз провинции, экономики которых перегружены долгами.

Рэй Далио очень популярен у китайских инвесторов. Его книга «Принципы: Жизнь и работа» после выхода перевода в Китае в 2018 году стала там бестселлером.

Далио возглавляет 125-миллиардный инвестиционный фонд Bridgewater Associates, штаб-квартира которого находится в Коннектикуте. Он не только много инвестирует в Китай, но и часто кредитует китайских инвесторов.

Bridgewater является крупнейшим иностранным инвестиционным фондом в КНР. В Поднебесной он появился в 2018 году и с тех пор открыл там еще два фонда. В прошлом году Далио увеличил китайские активы вдвое. Сейчас их размер превышает 20 млрд юаней (2,74 млрд долларов).