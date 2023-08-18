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Денежная база в России за неделю увеличилась почти на 100 млрд рублей

18 августа 2023, 15:05

Объем денежной базы в узком определении превысил 18,6 трлн рублей

Pexels.com/anna-tis

Объем денежной базы в узком определении в России на 11 августа составил 18 трлн 604,1 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 0,54%, или на 99,4 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

По состоянию на 4 августа объем денежной базы в узком определении был равен 18 трлн 504,7 млрд рублей. 

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Согласно ежемесячным данным регулятора, объем наличных денег в обращении на 1 августа составил 18 трлн 194,5 млрд рублей, обязательных резервов кредитных организаций в Банке России — 200,5 млрд рублей.
 