Депутат задумалась об альтернативе личному банкротству

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми, сообщает «Коммерсантъ». Он направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором заявила, что в России из числа бедных более 80% — это семьи с детьми, и они требуют увеличения мер государственной поддержки.

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Так, привела данные депутат, по состоянию на 1 мая задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн руб. При этом уровень закредитованности относительно начала года вырос с 35% до 41%. Такая ситуация, добавила Яна Лантратова, сопровождается стагнацией реальных доходов и инфляцией, что может ослабить финансовое положение россиян.

В связи с этим депутат предлагает прописать в законодательстве право для семьей с детьми на «единоразовое списание долгов» в случае падения доходов «по независящим причинам».

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В качестве примера госпожа Лантратова приводит ликвидацию организации, в которой работает заемщик. Также депутат отмечает, что правительство должно само определять перечень обстоятельств, при которых положена кредитная амнистия.

Мнения экспертов разделились

«Инициатива весьма странная, — комментирует предложение депутата старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Что значит единоразовое списание долгов? За чей счет это списание будет происходить? Я не думаю, что банки пойдут на это. Также, как не возьмет на себя такую ношу государство в нынешних обстоятельствах».

В данный момент, отмечает юрист, в России уже существует процедура банкротства как судебного для больших долгов, так и внесудебного, по которой можно списать задолженность перед кредиторами от 50 до 500 тыс. рублей. Но она возможна только в том случае, если должник действительно находится в тяжелом материальном положении и не имеет имущества и дохода.

«Никто не мешает семьям с детьми воспользоваться процедурой банкротства. Если семья попадает в сложное материальное положение, разумнее говорить о реструктуризации долга, об отсрочке и т.д., но никак не о списании. Это выглядит как утопия», — указывает Полина Гусятникова.

Данная инициатива относится к разряду «популистских», то есть сделано громкое заявление без детальной проработки возможности его реализации и последствий, уверен адвокат, к.э.н., советник практики по банкротству АБ «БВМП» Дмитрий Палин. Во-первых, объясняет он, обязанность надлежащего исполнения обязательств, в том числе по кредитам, установлена законом — Гражданским кодексом Ф. Поэтому и исключения из этого правила тоже могут быть установлены только законом, который принимается органами законодательной власти.

Правительство является органом исполнительной власти, и принятием законов не занимается. Соответственно, говорит адвокат, не очень понятно, почему именно правительству адресована данная инициатива. Во-вторых, механизмы, которые предлагает депутат, уже существуют в действующем законодательстве — это судебное и внесудебное банкротство физических лиц.

«Данные процедуры и направлены на освобождение граждан от долгового бремени в связи с существенным ухудшением их материального положения. При этом данные процедуры вполне доступны практически для любой категории граждан, ибо не требуют ни значительных затрат, ни специальных познаний для их совершения», — указывает Дмитрий Палин.

Впрочем, отмечает аналитик аналитического центра Банки.ру Инна Солдатенкова, такая инициатива действительно может иметь положительный эффект, позволяя списать кредитные долги социально уязвимой группы заемщиков. Но стоит понимать, что преобладающая часть заемщиков оформляют кредиты не из праздности, а из-за снижения располагаемых доходов и удорожания товаров.

«Поэтому более верной стратегией было бы все же думать в том направлении, как сгладить и затормозить именно эти процессы. Пока что авторами этой инициативы не были обозначены причины, по которым это может происходить, и за чей счет — государства или же кредиторов», — говорит эксперт.

Кроме того, добавляет аналитик, в самом деле возникает вопрос, насколько сильно необходима такая мера при работающем законе о банкротстве. И если вводить ее, то возможно, сразу стоило бы предусмотреть более широкий пул категорий заемщиков, которым она будет доступна, а также законодательно закрепить четкие количественные критерии применения этой крайней меры и возможные виды кредитов, на которые будет распространяться с лимитами по ним.