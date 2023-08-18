Экономический эффект от внедрения ИИ в России достигнет 1 трлн руб. к 2025 году — Чернышенко

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволят значительно сократить операционные расходы российских организаций; экономический эффект от их внедрения достигнет 400 млрд руб. уже в текущем году.

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Об этом на форуме «Армия-2023» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает агентство «Прайм».

«По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций с помощью этих технологий ИИ достигнет 400 миллиардов», — сказал он, уточнив, что это, по его мнению, «скромная оценка».

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«Те же эксперты говорят, что к 2025 году это будет триллион рублей», — сказал вице-премьер.

По словам Чернышенко, сейчас дефицит кадров в области ИИ снижается, однако остается достаточно заметным. В этой связи чиновник отметил, что ведущие российские провайдеры уделяют большое внимание вопросу вычислительных мощностей и подготовки специалистов. Он напомнил про недавний указ президента, согласно которому соответствующим профессиям будут обучать в вузах. «Это около десяти тысяч специалистов в год, которые нам необходимо готовить, ну они сейчас являются одними из самых наиболее востребованных и наиболее высокооплачиваемых, поэтому мы надеемся, что они все-таки будут наиболее быстро преодолены», — пояснил вице-премьер.

Он призвал продолжать поддерживать российских ученых грантами и создать условия для формирования и развития отрасли.

«Конечно, нам нужно обеспечить условия для создания и развития собственных вычислительных мощностей, в том числе крупных вычислительных кластеров. Крупные компании наши этим занимаются, мы их поддерживаем в этом, в том числе и субсидируем закупки оборудования. Сейчас это непросто, но важно также и помимо этого еще поддерживать продолжать наших ученых грантами», — подчеркнул зампред правительства, указав на то, что РФ в настоящий момент находится на девятом месте в рейтинге стран по объему вычислительных мощностей всех суперкомпьютеров.

Чернышенко заявил, что проект обновленной стратегии национального развития ИИ до 2030 года может быть представлен в сентябре; предполагается, что в ноябре его одобрит президент.