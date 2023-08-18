Фондовый рынок еще не понял, что произошло

Торги на рынке акций прошли сегодня относительно спокойно. Индекс Мосбиржи подрос на 0,3%, но основные высоколиквидные акции закрылись разнонаправленно.

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Из «голубых фишек» лучший результат продемонстрировали бумаги Московской биржи, подорожавшие на 4%. Здесь по-прежнему отыгрывается идея роста процентных доходов эмитента в результате повышения ставок на денежном рынке. Свыше 50% доходов Мосбиржа получает от размещения свободных средств.

Приятно удивила «Роснефть», прибавившая 1,3%, в то время как акции ее конкурентов были сегодня слабы. Так, «Газпромнефть» подешевела на 0,9%, «Сургутнефтегаз» - на 0,4%, «Лукойл» подрос только на 0,3%.

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При этом нефть сегодня подорожала на 1,3% до $84,5 за баррель, но сейчас инвесторы больше внимания обращают на курс рубля, рост которого неблагоприятен для доходов экспортеров.

Техническая картина по «Роснефти» улучшилась. Вчера бумага закрылась на поддержке 530 руб. Ранее этот уровень довольно длительное время не пускал бумагу в рост. Таким образом, после пробоя этого уровня сопротивления оно было протестировано уже сверху вниз, и отскок от него говорит о высокой вероятности продолжения роста.

Приятный сюрприз преподнесли привилегированные акции «Сургутнефтегаза», подорожавшие на 0,7%. Эта бумага практически всегда растет при падающем рубле, поскольку с удешевлением курса российской валюты увеличивается «бумажная» прибыль компании за счет переоценки валютной «кубышки», превышающей $60 млрд. «Сургутнефтегаз» всегда щедро делится прибылью с держателями «префов». Укрепляющийся же рубль негативен для этой бумаги, а сегодня российская валюта окрепла к американской на 0,9%.

Возможно, что продолжение покупки привилегированных акций «Сургутнефтегаза» говорит о том, что значительная часть инвесторов не очень-то верит в долгосрочное подорожание рубля, и предпочитает защититься от потенциальной девальвации.

Впрочем, агрессивно покупать какие-то акции, даже «Роснефть», сейчас очень рискованно. Ситуация на рынке изменилась. Если раньше инвесторы очень быстро выкупали все более или менее сильные просадки, то сегодняшний день показал, что «бычьи» настроения на рынке акций сильно ослабели.

Однако трейдеры продолжают точечно скупать бумаги, как только для этого появляется повод. Ярким примером этого сегодня стали акции Группы «Черкизово», которая отчиталась о росте чистой прибыли за первое полугодие в 2,3 раза до 16,6 млрд рублей. На этом не очень ликвидные бумаги Группы взлетели на 5%.

При этом инвесторов не смутила рекомендация совета директоров компании выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 118,43 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в совсем скромные 2,9%.

Краткосрочная техническая картина по Индексу Мосбиржи продолжает оставаться негативной – на дневном графике индикатора остается нисходящая фигура технического анализа «двойная вершина» пиками 4 и 14 августа. Впрочем, в среднесрочном плане рынок акций пока торгуется в восходящем тренде.

Поэтому мнения аналитиков относительно дальнейшей динамики российских акций разделились.

Одни считают, что пришло время для масштабной фиксации среднесрочной прибыли и переводе части портфеля в очень привлекательные облигации, торгующиеся под двузначную доходность.

Другие же считают, что потенциал укрепления рубля невелик, и скоро российская валюта будет снова дешеветь, поддерживая акции экспортеров. Большие надежды оптимисты возлагают и на нефть, ожидая ее ухода выше $90 за баррель.