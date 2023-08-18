Цены на газ в Европе растут третью неделю подряд

В последние месяцы европейцы привыкли к тому, что цены на газ, бившие в прошлом году все мыслимые рекорды, в этом году неуклонно снижаются. Однако август напомнил им об энергетическом кризисе, о котором многие в Европе особенно сейчас, летом, начали забывать. Цены на газ неожиданно пошли вверх. Они растут две недели и будут расти еще как минимум одну неделю несмотря на то, что Еврокомиссия отрапортовала о том, что подготовка к зиме идет полным ходом и что задача по наполнению подземных газовых хранилищ (ПГХ) на 90% выполнена на два с лишним месяца раньше срока (1 ноября).

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Конечно, почти под завязку наполненные ПГХ вселяют некоторую уверенность в обывателей и успокаивают рынки, но ни для кого не секрет, что газа только в хранилищах не хватит для того, чтобы пережить зиму. К тому же, надвигаются длительные профилактические работы на ряде норвежских заводов по производству сжиженного газа (СПГ), а Норвегия сейчас является главным поставщиком газа на континент.

Главной причиной неожиданного разворота на газовых рынках на 180 градусов стала не летняя жара и даже не «коварная» Россия, якобы переставшая поставлять газ в Европу и профилактика на СПГ-заводах в Норвегии, а далекая Австралия, где на трех крупнейших заводах могут начаться забастовки. Два СПГ-завода принадлежат Chevron Corp. и один - Woodside Energy Group Ltd. Заводы дают 10% глобальных поставок СПГ. В случае прекращения их работы больше всего пострадают азиатские страны, которые являются главными импортерами австралийского сжиженного газа. Они будут вынуждены покупать его у других экспортеров, главным образом, американских. Это приведет к обострению конкуренции за СПГ между Азией и Европой и, естественно, к росту цен.

Переговоры между профсоюзом Offshore Alliance, представляющим австралийских газовиков, которые требуют повышения зарплат, и представителями Chevron и Woodside Energy идут уже две недели, но пока достичь компромисса их участникам не удалось. Переговоры продолжатся на следующей неделе. От их исхода и будут зависеть цены на газ, включая Европу.

«Мы продолжаем активные и конструктивные переговоры,- рассказал представитель Woodside порталу NGI.- Был достигнут прогресс. Стороны в принципе договорились по ряду вопросов, имеющих большое значение для рабочих».

Кстати, сегодня, 18 августа, должно начаться голосование о забастовке на шевроновских СПГ-заводах Gorgon и Wheatstone. Его результаты будут подведены 28 августа. Впрочем, пока неизвестно, на какое время будет остановлена работа, если они проголосуют за забастовку. Не исключено, что сначала газовики прекратят работу на час или на несколько часов. Если же переговоры, которые по идее должны возобновиться после такой предупредительной забастовки, опять не дадут результата, тогда газовики могут забастовать «по-настоящему» и прекратить работу на дни и недели.

Голландские газовые фьючерсы с поставкой газа в сентябре прибавили 1,83% и торговались в 9 часов утра в Амстердаме на уровне 37,5 евро за МВт-час (394 евро за тысячу кубов газа).