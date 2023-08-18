Ралли газовозов в этом году началось раньше обычного

В этом году цены на аренду танкеров для перевозки сжиженного газа (СПГ) начали расти раньше, чем в прошлые годы. Причины те же, что у роста цен на газ: ожидания роста спроса на газ зимой и возможность перебоев с его поставками из Австралии, где намечаются забастовки на крупнейших СПГ-заводах на континенте.

Впервые с середины января спотовые цены перевозки СПГ в Тихом океане превысили 100 тыс. долларов в день, пишет Bloomberg. Причем произошло это, по данным Spark Commodities, на три недели раньше, чем в прошлом году.

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Ралли газовозов, обращает внимание глава Spark Тим Мендельсон, происходит на фоне сильного контанго в ценах на СПГ. Рыночная структура уже отыгрывает ухудшающую ситуацию с поставками газа в будущем. В такой обстановке выигрывают трейдеры, которые могут потянуть с доставкой груза и сделать это позже, когда похолодает и цены на газ поднимутся.

В отношении поставок главным потенциальным событием сейчас являются возможные забастовки на трех крупных СПГ-заводах в Австралии, на которые приходится приблизительно 10% глобальных поставок сжиженного газа. В случае проведения забастовок, а пока на переговорах между профсоюзами и представителями энергетических компаний особых достижений нет, резко обострится конкуренция между покупателями из Европы и Азии, которые являются главными потребителями австралийского СПГ. При этом стоимость доставки газа в Азию из других мест, в первую очередь, США, повысится из-за увеличения расстояния и времени, а вместе с ней повышается и стоимость аренды газовозов.

Забастовки в Австралии могут высвободить порядка 60 танкеров, на которых перевозится австралийский газ, но их владельцы, считает директор транспортной компании Flex LNG Ltd. Ойстен Каллеклев, скорее всего не станут торопиться с переброской их в другие регионы, потому что ясности с продолжительностью забастовок наверняка не будет. Большинство трейдеров арендуют танкеры на долгосрочной основе, при этом некоторые могут в зависимости от обстановки даже меняться кораблями между собой.

Форвардные цены аренды танкеров для перевозки сжиженного газа в ноябре, по данным Spark, уже выросли до 277 тыс. долларов в день для Тихого океана и 286 тыс. долларов для Атлантики.

Сейчас, кстати, выше обычного для середины августа и объемы СПГ, который трейдеры предпочитают держать на воде, т.е. на газовозах, что, естественно, тоже сказывается на стоимости аренды судов. Не стоит забывать и о таких форс-мажорных обстоятельствах, как засухи. Например, из-за засухи в Центральной Америке и снижения уровня воды в Панамском канале существенно выросло время его прохождения.

«Зимой спрос на газ на рынке будет очень высокий,- прогнозирует Ойстен Каллеклев.- Поэтому цены (на аренду газовозов) тоже пойдут вверх. В ближайшем будущем объем нового СПГ на рынках не увеличится. Это значит, что газа будет не хватать».