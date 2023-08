Гипермаркеты OBI в России с осени будут работать под названием Domus

Уже в этом году гипермаркеты строительных материалов и хозтоваров OBI начнут работать под новым названием.

Статья по теме: Стало известно, кто может выкупить российские активы Decathlon

Об этом рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров, пишет ТАСС.

«Принято решение назвать Domus с осени», — цитирует Шакирова агентство. Отмечается, что с середины весны 2023 года сеть OBI в России контролирует холдинг «Синдика».

Статья по теме: Leroy Merlin не говорит adieu

По словам старшего директора консалтинговой компании CORE.XP Марины Малахатько, переименование сети является частью обязательств новых собственников после ухода немецкого бренда OBI из России.

Уточняется, что заявка на регистрацию товарного знака, которую подала одна из дочерних компаний сети OBI в РФ – «ОБИ Франчайзинговый центр», — сейчас находится на стадии формальной экспертизы.

OBI — сеть гипермаркетов DIY (англ. Do it yourself — «сделай сам»); компания вела деятельность в РФ с 2003 года и насчитывала 27 магазинов в 14 российских городах, в том числе восемь в Москве и пять в Санкт-Петербурге. Год назад сообщалось, что предприниматель Йозеф Лиокумович, который приобрел магазины ушедшей из России сети, купил 60% российского бизнеса компании всего за в 600 руб. вместо €100 млн.