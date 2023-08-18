Илон Маск и SEC — Бюро медвежьих услуг

Со второй половины июля котировки биткоина находились в очень узком диапазоне $29-30 тыс. за монету. На криптовалютном рынке всегда присутствует очень много спекулянтов, привыкших зарабатывать на сильном движении криптовалют. Месячный «простой» их явно не устраивал, было очевидно, что сильное движение назревает.

В среду котировки основной криптовалюты снизились на небольшие 1,6%, но при этом ушли ниже сильной поддержки $29 тыс. Однако никакой паники на рынке не наблюдалось, многие игроки посчитали, что пробой уровня был ложный, и стали наращивать длинные позиции в расчете на отскок.

Может их покупки и были бы удачными, если бы The Wall Street Journal на узнала, что SpaceX Илона Маска продала биткоины на $373 млн.

Илон Маск считается одним из самых ярых активистов криптовалют среди «классических» миллиардеров. Причем к его мнению прислушиваются частные инвесторы — по данным компании Piplsay, 37% американских инвесторов хотя бы раз принимали инвестиционные решения на основе заявлений Маска.

В начале 2021 г. он сообщил, что его Tesla прикупила биткоинов на $1,5 млрд, а в начале весны стал продавать свои электрокары за биткоин.