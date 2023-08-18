Илон Маск и SEC — Бюро медвежьих услуг

Со второй половины июля котировки биткоина находились в очень узком диапазоне $29-30 тыс. за монету. На криптовалютном рынке всегда присутствует очень много спекулянтов, привыкших зарабатывать на сильном движении криптовалют. Месячный «простой» их явно не устраивал, было очевидно, что сильное движение назревает.
В среду котировки основной криптовалюты снизились на небольшие 1,6%, но при этом ушли ниже сильной поддержки $29 тыс. Однако никакой паники на рынке не наблюдалось, многие игроки посчитали, что пробой уровня был ложный, и стали наращивать длинные позиции в расчете на отскок.
Может их покупки и были бы удачными, если бы The Wall Street Journal на узнала, что SpaceX Илона Маска продала биткоины на $373 млн.
Илон Маск считается одним из самых ярых активистов криптовалют среди «классических» миллиардеров. Причем к его мнению прислушиваются частные инвесторы — по данным компании Piplsay, 37% американских инвесторов хотя бы раз принимали инвестиционные решения на основе заявлений Маска.
В начале 2021 г. он сообщил, что его Tesla прикупила биткоинов на $1,5 млрд, а в начале весны стал продавать свои электрокары за биткоин.
Тогда эти новости вызвали резкий рост криптовалютного рынка. Но в прошлом году Tesla избавилась от большей части криптовалюты.
Вчерашняя новость стала главным триггеров обвала «тонкого» на тот момент рынка криптовалюты.
«Медвежью» услугу регулярно оказывает криптовалютному рынку и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В середине июня одна их крупнейших мировых инвесткомпаний BlackRock подала заявку в SEC на выпуск спотового биткоин-ETF. Новость очень позитивна для рынка. Во-первых, BlackRock отличается тем, что обычно не связывается с проектами менее миллиарда долларов, и этот объем нужно будет покупать на рынке. Во-вторых, с появлением такого фонда все инвесторы получили бы полностью легальную возможность вкладываться в биткоин, не опасаясь преследования регулятивных и надзорных органов.
В середине лета стратег Bloomberg Джеймс Сейффарт прогнозировал, что цена биткоина после появления биткоин-ETF сможет быстро достигнуть отметки $100 тыс.
Естественно, такое развитие событий совсем не нравится американским монетарным властям, поскольку инвестиции в биткоин могут оттянуть значительную часть капитала из финансовой системы США. В биткоин могут ринуться не только матерые спекулянты, но и консервативные инвесторы, желающие прежде всего сохранить сбережения. Главным преимуществом биткоина перед долларом и даже золотом является то, что объем биткоина конечен. Долларов же можно печатать сколь угодно много, да и золота в земных недрах еще достаточно много.
Вероятно, именно поэтому SEC и не дает разрешения на создание нового в истории фонда.
Пик обвала биткоина пришелся на 18 августа между 0.30 и 1.00 по московскому времени, когда американские инвесторы уже завершили торги. Таким образом, можно предположить, что кто-то из азиатских инвесторов выкинул в рынок на продажу большой объем криптовалюты. Цена резко упала, у многих агрессивных игроков не стало хватать денег для удержания позиций, и криптовалютные биржи стали принудительно их закрывать, продавая криптовалюту. Это еще больше усилило снижение.
По некоторым оценкам, за последние сутки было ликвидировано позиций криптоинвесторов примерно на $1 млрд.
Однако значительная часть просадки в дальнейшем была выкуплена. В районе обеда пятницы за биткоин давали около $26,8 тыс., на пике же падения ночью один биткоин можно было купить за $25,4 тыс.
Дальнейшая краткосрочная динамика биткоина пока неопределенная. В середине пятницы криптомонета торговалась на технической поддержке, пробой которой уведет котировки в район $25 тыс., а если и этот уровень не устоит, то вероятно снижение еще на $2 тыс. Очень сильная поддержка, где наверняка начнутся мощные покупки, расположен на психологически важной отметке $20 тыс. за биткоин.