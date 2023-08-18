От иены ждут того, чего может не быть

В четверг идущий практически непрерывно с начала прошлой недели рост курса доллара по отношению к японской валюте продолжился, и он достиг нового максимума с ноября прошлого года – 146,56 иен. Отчасти этот результат был связан не со слабостью иены, а с локальной силой доллара, выросшего после возобновления спекуляций о возможном продолжении подъема ставки ФРС.

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Именно поэтому курс евро достиг лишь 159,3 иен, чуть-чуть не дотянувшись до максимума с 2007 года, установленного не далее чем во вторник. Затем началась быстрая, очень привычная для этого роста коррекция. Трейдеры опасаются начала валютных интервенций Банка Японии и шарахаются от любого шороха.

Поднявшись за считанные дни с уровней чуть выше 141 иены, курс доллара преодолел отметку 145 иен, которую многие считают ключевой. Дело в том, что при цифрах немногим выше этой Банк Японии в сентябре и октябре начинал валютные интервенции.

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Но на этот раз рынок осторожно пересек ее – и отскочил. Ничего не было. Котировки выросли еще немного, опять упали – и вновь тишина. В таком режиме, осторожно прощупывая почву, курс и дошел до текущих отметок. И на рынке задумались.

В сентябре прошлого года перед первой с 1998 года валютной интервенцией Банк Японии тоже очень долго выжидал. И дело было не только в уровне курса. В G7 есть договоренности о том, что такие действия требуют неформального согласия других стран. Особенно внимательны к этому США при интервенциях против доллара.

Так, в сентябре они поначалу отнеслись к подобной японской инициативе прохладно, но затем на рынке пошли слухи, что договоренность с американцами достигнута. Сейчас подобных слухов нет, что, однако, не означает отсутствия консультаций. Сегодняшний первый в истории трехсторонний саммит на высшем уровне США, Японии и Южной Кореи вполне может оказаться подходящей площадкой для этого. Неформальные консультации в ее кулуарах весьма вероятны.

При этом уровень в 145 иен за доллар рынок все же выдумал самостоятельно, хотя и опираясь на прежние действия Банка Японии. Тот, безусловно, сам определит для себя уровень поддержки национальной валюты. Но, можно вспомнить, что свои самые первые интервенции в сентябре он начал от 151,96 иен. Не говоря уж о том, что при некоторых раскладах для центробанков бывает важнее скорость девальвации, а не конкретные уровни.

При этом риторика японских чиновников не похожа на ту, которую используют непосредственно перед интервенциями. Так, министр финансов Шуничи Судзуки заявил во вторник, что власти примут соответствующие меры, если сочтут движения курса чрезмерными. Нечто подобное уже звучало и ранее.

«Япония, возможно, избегает интервенций, полагая, что текущие экономические условия снизят их эффективность, — написал вчера главный экономист SMBC Nikko Securities Дзюнъити Макино. — Учитывая, что объем операций доллар-иена составляет около 130 трлн иен в день, вмешательство в размере около 3 трлн иен в день может не иметь большого значения».

Однако в октябре Банком Японии было куплено всего 6,35 трлн иен, а в сентябре – 2,8 трлн иен. Тогда эффект явно был. Тем не менее сейчас ситуация может обстоять и иначе: регулятор лучше участников рынка видит многое.

«История показывает, что интервенции редко меняют среднесрочную траекторию иены, — цитировал вчера Bloomberg стратега Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо. — Основные факторы, такие как более высокая доходность казначейских облигаций США, перевесят влияние интервенции».

Но есть и другие объяснения, которые накануне подкрепила и статистика. Вчера Минфин Японии представил данные о том, что экспорт страны упал в июле на 0,3% в годовом исчислении. Это случилось впервые с февраля 2021 года, не став, впрочем, неожиданностью (аналитики ожидали снижения даже на 0,8% после июньского подъема на 1,5%).

В таких условиях ослабление валюты может быть и благом. Тем более что аналитики уже заговорили о возможности того, что Япония в этом квартале войдет в экономический спад.

«Китай остается слабым, и я не ожидаю дальнейшего ускорения спроса со стороны Европы и Америки, — говорил вчера Reuters главный экономист Norinchukin Research Такеши Минами. — Банк Японии должен осознавать риски замедления мировой экономики».