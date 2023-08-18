Как компании привлекают покупателей

Среди последних особенно стоит отметить те предложения, которые как-то влияют на стоимости товара.

Например, использовав акции, понижающие затраты покупателя на покупку техники, компания может стимулировать общее повышение интереса к себе. Но еще более востребованными в последние годы стали промокоды. Сегодня найти их можно практически для любого товара. Например, промокоды МВидео доступны в свободном доступе во многих специализированных группах.

Что такое промокод

С технической точки зрения промокод представляет собой комбинацию. Обычно она состоит из нескольких цифр и букв латинского или русского алфавита. Когда пользователь вводит данную комбинацию на сайте, он получает выгоду, которая может быть представлена в самых разных вариация.

При этом промокоды могут быть индивидуального или общего формата. В первом случае такой код предоставляется конкретному покупателю и никому больше. А во втором - компания сама выпускает промокоды, которые может использовать любой желающий.

Различаются они и по степени той самой выгоды, на которую покупатель может рассчитывать. Чаще всего современные промокоды дают один или несколько из следующих бонусов:

Бесплатная доставка;

Предоставление скидки на товар, группу или весь заказ;

Предоставление подарка к покупке;

Начисление дополнительных бонусов при покупке;

Кешбэк и так далее.

Конкретную выгоду определяет уже сама компания. Но нередко даже на 1 товар можно найти несколько промокодов, выбрать среди них наиболее выгодный для каждого индивидуального человека.

Польза от промокодов

Промокод - полезный инструмент не только для компании. Более того, каждый человек, активно совершающий покупки в интернете, должен искать как можно большее число промокодов для своего личного использования.

За счет них он может существенно снизить общие траты на совершение каких-либо покупок, а также сделать свой шоппинг более удачным и выгодным. Таким образом, промокоды решают одну из главных проблем - экономия при покупках товаров.

Нередко данные коды можно даже комбинировать с другими, например, с теми же акциями или распродажами.