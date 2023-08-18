Хлебная вертикальная интеграция — от поля до автоматизированной буханки

Агропромышленная группа «Алтайские закрома» , принадлежащая братьям Александру и Константину Терновым и специализирующаяся на выращивании и переработке зерновых, вложил 1 млрд рублей в расширение выпечки хлеба. Пуск нового булочного цеха площадью 1,5 тыс. кв. м, который строили два года, запланирован на конец сентября. Первая производственная линия уже смонтирована, по поставке второй заключен контракт. Основное оборудование в цехе — российского производства, в том числе от алтайских предприятий. Печь для выпекания хлеба приехала в Барнаул из подмосковного Королева.



Новый цех полностью автоматизирован — от тестоприготовления до нарезки и упаковки хлеба. Это первый подобный опыт в регионе. «Первым, кто притронется к булочке хлеба, теперь будет сам покупатель», — рассказал изданию altapress.ru руководитель хлебозавода Константин Терновой. Нарезка и упаковка хлеба будет происходить со скоростью одна булка в секунду.



Курс на автоматизацию производства акционеры холдинга обещают держать и дальше. Планируется заменить уже работающее пекарное оборудование, построить максимально «безлюдный» логистический центр площадью 1,5 тыс. кв. м., а также новую мельницу. Старая, выпускающая 1 тыс. тонн муки в месяц, уже не справляется с поступающим объемом сырья. За счет автоматизации бизнесмены помимо прочего решают проблему нехватки трудовых ресурсов в регионе.