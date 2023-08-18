Китай принял жесткие меры по стабилизации юаня

Низкие темпы роста китайской экономики в последнее время сильно разочаровали рынки. Для восстановления пошатнувшегося доверия китайские власти решили бороться со слабым юанем при помощи фиксации курса для контролируемой валюты. Главный китайский банк - People’s Bank of China (РВОС) установил 18 августа фиксированный (базовый) курс доллара к юаню на уровне 7,2006 при прогнозируемом аналитиками и экономистами Bloomberg курсе 7,3047. Это самый большой разрыв за те пять лет, что Bloomberg опрашивает специалистов. В четверг курс был 7,2076 юаней за доллар.
На прошлой неделе китайские власти резко усилили поддержку слабеющему юаню, но несмотря на это он продолжил снижение к многолетним минимумам, причем, как на внутреннем, так и на внешнем валютных рынках. На этой неделе китайский Минфин потребовал от государственных банков усилить интервенции. При этом РВОС заявил 17 августа, что будет тщательно следить за тем, чтобы банки не перегнули палку.
В Пекине боятся, что резкие колебания юаня спровоцируют атаки спекулянтов наподобие тех, что произошли при шоковом обвале китайской валюты восемь лет назад. Когда медвежьи настроения на валютном рынке усиливаются до максимума, возникает серьезная угроза мощного оттока капиталов и еще более сильное ослабление юаня, которого как раз и хочет избежать правительство КНР.
Для того, чтобы взять кризис под контроль на раннем этапе, РВОС планирует жестко контролировать юань при помощи ежедневной фиксации валютных курсов с ограничением отклонений в обе стороны двумя процентами. Если валютные «медведи» откажутся следовать условиям игры, то в центробанке готовы принять более радикальные и сильнодействующие меры. Речь может идти, например, о вливаниях долларов, повышении стоимости работы на форвардном рынке и даже искусственном создании дефицита китайской валюты в Гонконге.
«На фоне практического достижения парой доллар-юань исторического максимума и резкого снижения уровня доверия из-за опасений опасного роста долгов для РВОС крайне важно сейчас очень внимательно следить за рынком и предпринять все необходимые меры для стабилизации юаня,- объясняет Сяоцзя Чжи из Credit Agricole CIB.- Быстрое обесценивание юаня может еще больше ослабить доверие рынков и повысить риски».
После установления курса 18 августа юань слегка окреп и в целом восстановился от достигнутого на днях более чем 9-месячного минимума против американского доллара.
Кроме работы с курсом, центробанк попросил банки внимательно следить за рынком и исключить все спекуляции на юане. Эта просьба-требование последовала после того, как оффшорный юань снизился до 7,35 за доллар. Естественно, такой уровень не остался незамеченным в Минфине КНР.
Конечно, очень сильно, особенно в долгосрочной перспективе, на состояние юаня влияет экономика Поднебесной – на значительное замедление ее роста юань отреагировал сильным ослаблением. Достаточно сказать, что разрыв в ставках между десятилетними правительственными облигациями КНР и США сейчас достиг 6-летнего максимума. Естественно, в такой ситуации инвесторы предпочитают китайской валюте американскую. Отталкивают инвесторов от юаня и разочаровывающие статистические данные по розничной торговле и ценам на недвижимость в сочетании с глубоким кризисом в строительной отрасли. Добавило напряженности на финансовом рынке и снижение ставки РВОС для ускорения роста экономики.