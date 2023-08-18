Китай принял жесткие меры по стабилизации юаня

Низкие темпы роста китайской экономики в последнее время сильно разочаровали рынки. Для восстановления пошатнувшегося доверия китайские власти решили бороться со слабым юанем при помощи фиксации курса для контролируемой валюты. Главный китайский банк - People’s Bank of China (РВОС) установил 18 августа фиксированный (базовый) курс доллара к юаню на уровне 7,2006 при прогнозируемом аналитиками и экономистами Bloomberg курсе 7,3047. Это самый большой разрыв за те пять лет, что Bloomberg опрашивает специалистов. В четверг курс был 7,2076 юаней за доллар.

На прошлой неделе китайские власти резко усилили поддержку слабеющему юаню, но несмотря на это он продолжил снижение к многолетним минимумам, причем, как на внутреннем, так и на внешнем валютных рынках. На этой неделе китайский Минфин потребовал от государственных банков усилить интервенции. При этом РВОС заявил 17 августа, что будет тщательно следить за тем, чтобы банки не перегнули палку.