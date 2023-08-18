Купальный сезон в столичном регионе завершится 21 августа

Ближайшие выходные в Москве и Подмосковье будут жаркими по сравнению со следующей неделей, когда будет наблюдаться понижение температуры.

Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В столице нужно использовать предстоящие выходные для того, чтобы насладиться всплеском, не хочу говорить, что последним, но все-таки, ярким эпизодом летней погоды. Хотя температура понизится по сравнению с рабочими днями примерно на четыре градуса и будет составлять плюс 24 — плюс 26 и в субботу, и в воскресенье, по сравнению с нормой это будет все равно очень высокий температурный фон, который примерно на 3-4 градуса будет выше нормы. Это по-настоящему летняя погода», — сообщил метеоролог.

По его словам, предстоящие два дня в столичном регионе будет преимущественно без осадков, солнечно. «И в субботу, и в воскресенье можно отлично провести время у водоемов, потому что температура воды будет 21 - 22 градуса», — отметил Вильфанд.

В понедельник, 21 августа, купальный сезон в столичном регионе завершится, далее температура воздуха будет понижаться, предупредил руководитель Гидрометцентра.

«В понедельник будет последний день, когда можно искупаться, а дальше уже будет некомфортно, потому что температура будет низкая. Купальный сезон завершится», — сказал синоптик. Он уточнил, что в этом году купальный сезон длился почти две декады августа.