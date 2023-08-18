Лавров возглавит российскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, утверждающее состав делегации России на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Возглавит делегацию глава МИД Сергей Лавров.

Открытие 78-й сессии Генассамблеи ООН состоится 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке, пишет «Коммерсантъ». Председателем сессии был избран постоянный представитель республики Тринидад и Тобаго Деннис Фрэнсис. По его словам, он будет уделять особое внимание «миру, процветанию, прогрессу и устойчивости».