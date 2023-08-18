«Магнит» привлек мух для переработки пищевых отходов

«Магнит» запустил в Карелии проект по переработке пищевых отходов в удобрения с помощью личинок мух. Ретейлер отправляет на переработку утратившие потребительские свойства фрукты, овощи и хлебобулочные изделия из десяти торговых точек региона. Из них потом получается органическое удобрение для растений, сообщили в пресс-службе «Магнита».

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«Продукция передается партнеру, которым выступает компания "Карельские биотехнологии". На площадке партнера продукты извлекаются из упаковок и распределяются по ящикам, в которые добавляется вода для достижения определенного уровня влажности субстрата. Затем в субстрат добавляют личинок мухи, которые способны перерабатывать органические отходы. Получившийся зоогумус (органические удобрения для растений) просеивают, сушат и измельчают. Кроме удобрений предприятие производит белковые кормовые добавки, использующиеся в сельском хозяйстве», — сообщили в «Магните».

В компании уточнили, что в тестовом режиме проект был запущен в январе текущего года, за шесть месяцев на переработку было отправлено более 95 тонн пищевых отходов.

По словам руководителя управления по устойчивому развитию розничной сети «Магнит» Надежды Галактионовой, компания взяла на себя обязательство к 2025 году вдвое сократить объем пищевых отходов, вывозимых на полигоны. В связи с этим, ретейлер ведет в регионах поиск компаний, специализирующихся на органической переработке просроченных продуктов питания.

