Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике, пытавшемся атаковать объекты в столичном регионе

Российская ПВО сбила украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты в Москве и Подмосковье.

«18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что после воздействия по дрону средств поражения ПВО беспилотник изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.

«Жертв и возгораний нет», — отмечают в оборонном ведомстве.

О сбитом беспилотнике сообщил в своем Telegram-канале также мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли», — написал столичный градоначальник.

Пострадавших при инциденте нет, добавил он.

На кадрах, опубликованных, в частности, Telegram-каналом Readovka, видно, что повреждены крыша и фасад павильона №8 «Экспоцентра» в районе Краснопресненской набережной.