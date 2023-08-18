Парламент ЛНР принял закон об избрании главы республики

Депутаты Народного совета (парламента) Луганской народной республики приняли закон «Об избрании главы ЛНР».

Об этом пишет «Интерфакс».

«Глава республики избирается депутатами Народного совета из числа трех кандидатов, представленных президентом России», — цитирует агентство председателя парламента Дениса Мирошниченко.

Уточняется, что за принятие закона проголосовали 44 депутата Народного совета ЛНР; решение принято единогласно.

Депутат отметил, что выборы проводятся путем тайного голосования.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил врио главы ЛНР Леонида Пасечника. Пост врио главы ЛНР занял Денис Пушилин, врио губернатора Запорожской области назначен Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области — Владимир Сальдо.

В конце декабря парламент ЛНР принял новую конституцию региона, согласно которой глава республики избирается на этот пост сроком на пять лет депутатами Народного совета. До принятия новой конституции глава ЛНР избирался через прямое голосование.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября; будут проведены выборы 20 губернаторов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.