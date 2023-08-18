Правительство определило график праздничных дней в 2024 году

Кабмин опубликовал график переноса выходных дней в 2024 году.

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению правительства, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января, майские — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

«Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года», — сообщает Telegram-канал правительства.

В соответствии с графиком, в 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье; поскольку это нерабочие праздничные дни, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно. Также нерабочие дни перенесены с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля и с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.