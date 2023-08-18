Промышленные предприятия РФ ухудшили оценки делового климата

В августе индикатор бизнес-климата сократился на 1 пункт, до 5,2 пункта, преимущественно из-за снижения оценок текущей ситуации. Более всего позитивные настроения снизились в добыче полезных ископаемых. Текущие оценки по выпуску впервые c февраля текущего года перешли в отрицательную зону. При этом краткосрочные ожидания компаний по производству и спросу оставались позитивными, говорится в аналитическом комментарии Центробанка.

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«Индикатор бизнес-климата Банка России уменьшился в августе до 5,2 пункта (в июле – 6,2 пункта), главным образом из-за дальнейшего снижения оценок текущей ситуации. Текущие оценки компаний второй месяц подряд уменьшались более заметно в производстве. Нехватка кадров ограничивает возможности по наращиванию выпуска. Позитивные ожидания предприятий по производству и спросу не изменились. Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и превысили средние значения 2021–2022 годов», — сообщили в ЦБ.

Регулятор уточнил, что текущие оценки делового климата снизились в большинстве видов экономической деятельности, но наиболее заметно – в транспортном комплексе и оптовой торговле. Ожидания компаний сохранили в целом позитивный характер. При этом в торговле автотранспортными средствами, сельском хозяйстве и водоснабжении они заметно улучшились, но продолжали снижаться у предприятий, специализирующихся на добыче полезных ископаемых и в оптовой торговле.

«В числе факторов, ограничивающих выпуск, компании часто отмечали нехватку персонала (в большей степени рабочих специальностей), значительный рост производственных издержек, а также удлинение сроков поставок из-за сложностей с логистикой», — добавили в ЦБ.

В опросах Банка России ежемесячно участвуют более 13,6 тыс. предприятий.

