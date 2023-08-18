Российские генетики раскачают рынок баранины

Ученые-генетики из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) и Северо-Кавказского Федерального научного аграрного центра готовы решить проблему импортозамещения в отечественном овцеводстве. Они создают генофонд мясных пород овец с 25-процентным приростом мяса, который позволит российским производителям избавиться от необходимости закупать импортный генетический материал и поможет нарастить производство баранины.

При этом речь не идет об искусственном вмешательстве в геномы овец. В качестве инструмента будет использована маркерная селекция — отбор материала для воспроизводства с наилучшими, мясными генами. Такая технология успешно применяется в Европе и Австралии, которые до санкций поставляли в Россию племенные породы. В прошлом году стало известно, что помимо неблагонадежности поставок, у импортируемых овец есть и другие недостатки — они плохо приспосабливаются к условиям Северного Кавказа, а последующие поколения ягнят часто не наследуют высокой продуктивности родителей, и нужный материал приходится закупать снова.

К настоящему времени ученые полностью прочитали геномы пяти отечественных пород овец, что позволило им найти гены, которые отвечают за мясную продуктивность. «Мы обнаружили, что у местных пород и «иностранцев» они разные. У наших гены, влияющие на рост, не связаны с воспроизводством. Таким образом, повышение мясной продуктивности российских пород не будет отражаться на плодовитости овец», — пояснил профессор кафедры генетики и селекции СКФУ Александр Криворучко.

В этом году будет сформирована база данных геномов. Далее научный коллектив планирует создавать тест-системы, которые помогут хозяйствам сразу после рождения выявлять перспективных для племенной породы ягнят и таким образом управлять высокопродуктивным стадом. Методика будет недорогой и простой для внедрения на овцеводческих предприятиях. Она позволит заместить широко культивируемые в советское время шерстяные породы овец на мясные.

Проект реализуется совместно с индустриальными партнерами, в число которых входит крупный агрохолдинг Дамате, руководство которого уже заявило, что готово наращивать производство баранины и сделать его узнаваемым брендом.

По данным BuisinesStat, закрепиться в отрасли также стремятся Мираторг и ГАП Ресурс. Это в перспективе приведет к существенному увеличению предложения и росту продаж баранины на отечественном рынке.