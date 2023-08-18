Российские мебельщики нацелились на китайский рынок

«Еще недавно конкуренция между российской и китайской мебелью была только на нашем рынке. Но ситуация меняется», —- говорят в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Первый крупный десант российских производителей мебели под эгидой АМДПР будет высажен с 5 по 8 сентября в Шанхае на 52-ой китайской международной мебельной выставке CIFF, которая по значимости для индустрии сравнима с ежегодным шанхайским автосалоном. В основном россияне планируют представить китайским покупателям корпусную мебель класса «эконом» с нейтральным дизайном — именно эта мебель наиболее востребована на китайском рынке.

Статья по теме: Маркетплейсы открывают рынки

«Мы видим, что в Китае стоимость рабочей силы, общая себестоимость производства значительно выросли, и мы можем сделать конкурентное предложение на местном рынке», — считает Александр Шестаков, генеральный директор Первой мебельной фабрики и президент АМДПР. Правда, рассчитывать сразу на какие-то большие успехи не приходится: ежегодный объем производства мебели в Китае составляет 150 млрд. долларов, в сравнении с этой цифрой российский рынок мебели с объемом производства в 6 млрд долларов выглядит очень маленьким. Однако у китайских потребителей традиционно есть позитивное восприятие российского продукта, как качественного, экологичного.

К тому же мебельная индустрия внутри страны медленно, но верно набирает обороты, и это очень важно для экспортных перспектив. Так, по данным АМДПР, объем производства мебели в России за 6 месяцев 2023 вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, на 8,6% и составил 26,8 млн шт. В стоимостном выражении это составило 179,5 млрд рублей, что выше прошлогодних результатов полугодия на 4,7%. Еще несколько лет назад доля иностранной мебели на российском рынке была более 50%, сейчас — около 30%.

Динамика была бы еще большей, если бы экспортно-импортная политика была жестче. «С турецкими и китайскими компаниями мы конкурируем здесь в неравных условиях, — отмечает Александр Шестаков. —- При поставках мебели на турецкий рынок мы должны платить пошлину от 30 до 60%, а наша пошлина для иностранных компаний составляет 9-12%. На европейские рынки российская мебель попасть сейчас не может ни при каких условиях. В то же время немецкие мебельщики без проблем могут поставлять сюда мебель. Нам стоит если не запретить импорт, то хотя бы поднять пошлины, как это уже сделали все другие страны».