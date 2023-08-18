Рубль прибавил обороты

Российский рынок акций сегодня продолжил подъем, укрепившись по Индексу Мосбиржи на весомые 1,7%. Таким образом, сильное падение рынка в среду, вызванное мощным укреплением курса рубля, было отыграно.

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Основной прирост пришелся на последние два часа торгов. С одной стороны, обычно это говорит в пользу того, что движение не выглядит законченным. С другой, дает основание полагать, что основные покупки все-таки делали спекулянты, надеясь продать акции чуть дороже, если традиционный рост рынка по понедельникам не даст сбоя.

Продолжается ралли в акциях самой Московской биржи. Сегодня они подорожали на 4,6%, вновь став лучшей «голубой фишкой» дня. С начала недели котировки взлетели примерно на 13%. Драйвером их роста являются ожидания увеличения процентных доходов биржи вследствие повышения ставок денежного рынка, последовавшем за поднятием ключевой ставки ЦБ. Более половины прибыли биржа получает за счет размещения остатков средств.

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Аналитики БКС рекомендуют продолжать покупать бумагу, ожидая, что к середине сентября она потяжелеет еще на 20%. Не исключено, что их прогнозы оправдаются в отсутствие других ярких идей на рынке. На следующей неделе бумагу может поддержать квартальный отчет.

Сегодня же за второй квартал отчитался Банк «Санкт-Петербург», акции которого в этом году являются одними из самых быстрорастущих. Практически все результаты были чуть хуже, чем в первом квартале.

При этом совет директоров банка рекомендовал направить на выплату промежуточных дивидендов 32% чистой прибыли, что больше, чем обычно. Дивидендная доходность обыкновенных акций питерского банка в нынешних ценах составляет внушительные около 6,4%.

На сегодняшних новостях акции банка ушли в коррекцию, подешевев на 2,4% и обосновавшись в тройке аутсайдеров дня. Однако такое снижение выглядит мизерным по сравнению с ростом бумаги на почти 190% с начала года.

Барьеры на пути к 90

Нефть продолжает безыдейно торговаться чуть выше $84 за баррель, не оказывая поддержки акциям отечественной нефтянки. Лучшими среди сектора были акции «Лукойла», подорожавшие на 1,4%. Но их рост обусловлен тем, что ранее бумага сильно отстала от своих конкурентов. Аналитики продолжают оптимистично смотреть на акции нефтедобытчиков.

Рубль торговался сегодня спокойно, но при больших оборотах торгов. Курс по итогам торгов почти не изменился. Последняя сделка на Московской бирже прошла по котировке 93,755 руб. за доллар.

Сточки зрения технического анализа, сегодняшний день нельзя охарактеризовать однозначно. Рублевые оптимисты отмечают, что пара доллар-рубль сумела удержаться ниже важного уровня 94, что сохраняет ей открытую дорогу на движение к 90.

Пессимисты же говорят, что третий день подряд пара тестирует, но не может прорвать отметку 92,5, где неожиданно сформировалась несильная поддержка.

Аналитики ждут, что на следующей неделе экспортеры увеличат продажу валютной выручки в рамках подготовки к уплате налогов, и курс российской валюты может дойти до 90 руб. за доллар.

Однако в конце месяца, когда экспортеры традиционно снижают свою валютную активность, рублю понадобятся новые стимулы, чтобы не отправиться привычной для последних месяцев дорогой вниз.

