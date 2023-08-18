ЦБ оценил запасы и стоимость золота в международных резервах

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 августа составили 74,9 млн унций (2329,65 тонны). За июль его объем не изменился, а стоимость повысилась на 2% или на $2,87 млрд. Доля золота в резервах за месяц выросла с 24,54% до 24,71%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Статья по теме: Золото растет уже третью неделю подряд Общий объем международных резервов на 1 августа регулятор оценил в $589,966 млрд. Из них $415,086 млрд составили резервные активы в иностранной валюте, $4,99 млрд — резервная позиция в МВФ, $23,552 млрд — специальные права заимствования, $553,1 млрд — другие резервные активы. Стоимость монетарного золота достигла $145,783 млрд, после $142,915 млрд по состоянию на 1 июля.

