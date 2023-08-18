В ДНР рассказали об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

Российские военные контролируют подъезды к Урожайному в ДНР, подвоз резервов ВСУ к населенному пункту затруднен.

Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

«Основные силы противника в Урожайном уничтожило наше тяжелое вооружение. Перекинуть туда резервы у них пока не получается, подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах», — сказал Гагин.

Он уточнил, что попытка украинских сил выйти к флангам в районе Урожайного провалилась, потери личного состава и техники ВСУ на этом участке фронта продолжают расти.

Также советник врио главы ДНР сообщил о концентрации украинских сил на артемовском направлении для атаки на Клещеевку.

«По данным нашей разведки, противник вновь готовится к штурмам в районе Клещеевки, концентрируя на артемовском направлении группировку», — заявил Гагин. По его словам, обстановка на этом участке остается непростой, однако полностью контролируется.