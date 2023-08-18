В Конгрессе США признали провал украинского контрнаступления

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Эндрю Харрис признал неудачей контрнаступление Киева и назвал нецелесообразным оказание дальнейшей военной поддержки Украине.

Об этом пишет газета Politico. Отмечается, что ранее Харрис придерживался иного мнения.

«Я больше не уверен, что есть возможность победить», — заявил он.

Рассуждая на тему дополнительной помощи Киеву, политик подчеркнул, что не поддержит бесконтрольное выделение средств на военные цели, и выразил опасения, что направляемые ВСУ деньги могут быть израсходованы ненадлежащим образом, указав при этом на дефицит бюджета в США и отсутствие у Вашингтона соответствующих ресурсов.

«Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент Зеленский не хочет этого», — заявил Харрис, уточнив при этом, что без помощи американских союзников украинский лидер проиграл бы «жалким образом», однако и при поддержке США Киев не демонстрирует успехов.

«Ситуация сейчас тупиковая», — констатировал политик.

Отмечается, что ранее Харрис выступал за предоставление помощи Киеву. Политик является одним из сопредседателей объединения членов Палаты представителей от обеих партий, агитирующих за оказание Украине всесторонней поддержки, и входит в состав комитета нижней палаты Конгресса по ассигнованиям, что дает ему возможность оказывать влияние на решения Республиканской партии по вопросам расходования госбюджета.

Также издание обращает внимание на то, что у Харриса украинские корни.

Авторы статьи полагают, что заявление конгрессмена можно считать еще одним признаком изменения позиции республиканцев по украинскому вопросу; также это свидетельствует о том, какой «головной болью» может стать для администрации Джо Байдена согласование дополнительных расходов в размере свыше $20 млрд на помощь Киеву.