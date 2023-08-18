В Екатеринбурге ковровой нити обрезали импортные концы

Предприятие «СП Зартекс» модернизировало производственную площадку в Екатеринбурге, что позволило в 1,5 раза увеличить выпуск крученой полипропиленовой нити. Тем самым компания полностью обеспечила сырьем собственное производство ковровых покрытий и заместила поставки нити иностранных и отечественных производителей.

Общие инвестиции в проект составили порядка 230 млн рублей, из которых 186 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа на приобретение высокотехнологичного оборудования по программе «Производительность труда».

«Благодаря сотрудничеству с ФРП мы оперативно получили доступ к необходимым для расширения производства средствам, причём на очень льготных условиях. Запуск новых линий позволил нам нарастить выпуск полипропиленовых нитей на 44% и ковровых покрытий на 24%, одновременно повысив производительность труда более чем на 30%. Среди прочего, увеличилась маржинальность производства и исчезла зависимость от сторонних поставщиков нити», – рассказал генеральный директор ООО «СП Зартекс» Кирилл Проценко.

С помощью займа ФРП предприятие приобрело новое высокотехнологичное оборудование для производства крученой полипропиленовой нити и тафтинговых ковровых покрытий. В результате компания увеличила объемы выпуска полипропиленовой нити до 1,4 тыс. тонн в год, что позволит поставлять на рынок до 3,7 млн кв. м. тафтингового коврового покрытия ежегодно.

Тафтинговые ковровые покрытия предназначены для декоративного оформления полов в помещениях общественных, офисных и жилых зданий, при этом имеют высокую прочность на износ, являются хорошим звуко- и теплоизолятором, безопасны для здоровья.

Продукция компании доступна в крупнейших федеральных сетях («Леруа Мерлен», OBI, Castorama и «Максидом»), в региональных специализированных розничных сетях и строительных супермаркетах, а также в собственной сети фирменных стендов в строительных и хозяйственных магазинах.

Сырье для ковровых покрытий – полипропиленовые гранулы для некрученых и крученых нитей, первичная и вторичная основа, латексный компаунд, красители, наполнитель (мел). Благодаря переходу на собственную полипропиленовую нить компания повысила локализацию производства ковровых покрытий до 90%.