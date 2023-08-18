Владимир Ефимов: за 5 лет в Москве реализовали на торгах почти 600 участков

Бизнесмены и жители Москвы с 2018 года приобрели у города в собственность и в аренду почти 600 участков под застройку. Наибольшим спросом пользовались территории, на которых можно возвести частные коттеджи. Число таких участков превысило половину от реализованных — 367 шт, сообщил 18 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 5 лет город реализовал на торгах 584 участка для индивидуального жилищного строительства, а также возведения коммерческих капитальных и некапитальных объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов, магазинов, обустройства парковок и так далее. В среднем за один лот конкурировали 6 участников, всего в торгах приняли участие около 3,6 тыс. претендентов. Больше всего участков реализовано для строительства частных домов – 367», — рассказал Владимир Ефимов.

По оценкам властей столицы, наиболее ожесточенная конкуренция разразилась за право аренды земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В среднем на каждый такой лот претендовали по 9 участников торгов, а всего их реализовали 228. На покупку участка для ИЖС претендовало в среднем по 5 человек, в итоге новых владельцев обрели 139 участков.

Еще 217 земельных наделов власти Москвы продали инвесторам под застройку коммерческими объектами: в том числе, бизнес-центрами, спортивными, медицинскими и автомобильными комплексами. «Это способствует развитию инфраструктуры, увеличению числа социально-бытовых и развлекательных объектов в разных районах города», – прокомментировал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Имущество столицы выставляют на торги через Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуют документацию, фотографии и условия продажи лотов. Там же можно записаться на осмотр, если такая опция доступна. Аукцион проходит онлайн на этом же ресурсе, так же как и подписание договоров.