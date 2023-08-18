ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом более чем на 60% за месяц

Примерно 1,4 млн человек по всему миру заболели коронавирусной инфекцией в период с 17 июля по 13 августа, зафиксировано 2,3 тыс. летальных исходов.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно ее подсчетам, количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 63% по отношению с предшествующим аналогичным периодом. Число смертей между тем сократилось на 56%, отмечают в ВОЗ.
Уточняется, что сведения об инфицированных коронавирусом поступили из 104 стран. Самое большое число заболевших выявлено в Республике Корея, а также в Австралии, Сингапуре, Италии и Великобритании.
В ВОЗ по-прежнему считают COVID-19 крупной угрозой, несмотря на то что режим пандемии был отменен 5 мая.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ 17 случаев инфицирования новым вариантом коронавируса EG.5 («эрис») с апреля по август. Уточнялось, что пока в России новый штамм не получил широкого распространения, однако связанные с ним риски осложнения эпидситуации по COVID-19 все же имеются. ВОЗ добавила «эрис» в перечень вариантов под наблюдением. Первые образцы, содержащие вирус, датируются февралем 2023 года, с тех пор частота выявления этого варианта в мире увеличилась с 6,2% до 11,6%; специалисты отмечают, что штамм распространяется гораздо быстрее по сравнению с предшественниками XBB (XBB. 1.5. «кракен», XBB. 1.16. «арктур»).