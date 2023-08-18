ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом более чем на 60% за месяц

Примерно 1,4 млн человек по всему миру заболели коронавирусной инфекцией в период с 17 июля по 13 августа, зафиксировано 2,3 тыс. летальных исходов.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно ее подсчетам, количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 63% по отношению с предшествующим аналогичным периодом. Число смертей между тем сократилось на 56%, отмечают в ВОЗ.