ВТБ снизил возрастной ценз для выдачи ипотечного кредита до 18 лет

Банк ВТБ снизил возрастной ценз для выдачи ипотечного кредита с 21 года до 18 лет.

Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

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«Клиенты ВТБ теперь могут получить средства на покупку недвижимости уже с наступлением совершеннолетия. Ранее минимальный возраст для получения ипотеки составлял 21 год», — указывается в сообщении.

Помимо этого, банк смягчил требования к общему трудовому стажу для ипотечного займа: согласно новым условиям, стаж должен составлять не менее трех месяцев вместо полугода.

Как отмечает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, банк последовательно выступает с инициативами по поддержке молодых людей, совершенствуя продукты для таких клиентов. Он напомнил, что ранее, в частности, была запущена программа софинансируемых государством вкладов для первого взноса по кредиту. «В рамках продуктовой линейки ВТБ молодежи уже доступны такие финансовые инструменты, как карты — дебетовые и кредитные, потребительские кредиты, а с сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину», — цитирует пресс-служба топ-менеджера.

По его словам, в июле средняя сумма депозита вкладчиков ВТБ в возрасте от 18 лет до 21 года составила 388 тыс. руб. «При дополнительной поддержке родителей они вполне могут оформить свой первый жилищный кредит», — подчеркнул Бабин.