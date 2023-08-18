За оплату билета на электричку по СБП будет начисляться кешбэк 20%

С 21 августа, приобретая билет на пригородные электропоезда, можно сэкономить до 20%. Для этого необходимо провести оплату через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении «РЖД Пассажирам». Предложение будет действовать до 31 декабря во всех регионах РФ за исключением зоны действия Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний, сообщили в пресс-службе РЖД.

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«Акция доступна пассажирам перевозчиков в пригородном железнодорожном сообщении на инфраструктуре ОАО «РЖД» за исключением АО "ЦППК" и АО "МТППК". Для покупки билета на пригородный электропоезд с выгодой необходимо установить на свой смартфон (любой операционной системы) приложение "РЖД Пассажирам", пройти регистрацию, выбрать направление и дату поездки, на этапе оплаты – выбрать строку "Система быстрых платежей". Важное условие: для начисления кешбэка требуется регистрация в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении "Привет!"», — уточнили в РЖД.

Кешбэк пообещали возвращать в течение трех дней на счет, с которого пассажир оплачивал проезд. При оплате нескольких билетов он будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности. Всего можно будет вернуть до 20% стоимости, но не более 40 рублей с одной покупки и не более 1 тыс. рублей в месяц для одного пользователя.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов напомнил, что совместный с Национальной системой платежных карт проект стартовал в прошлом году. На первом этапе с помощью СБП можно было оплатить билеты только в кассах, в январе текущего года сервис стал доступен на сайте РЖД, а весной – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».