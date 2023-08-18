За полгода бизнес и москвичи выкупили 21000 кв м коммерческих площадей в центре Москвы

По итогам января-июня 2023 года москвичи приобрели на городских торгах 164 объекта нежилого фонда в центре Москвы. Общая сумма выкупа достигла почти двух млрд рублей, сообщил 18 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первой половине 2023 года в Центральном административном округе горожане и предприниматели приобрели у города 164 объекта нежилого фонда общей площадью 21 тыс кв м. Сумма сделок составила почти два млрд рублей, а превышение начальной цены на аукционах — около 30%», — сказал Владимир Ефимов. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в ЦАО было реализовано 47 зданий общей площадью 6 тыс кв м, добавил вице-мэр.

Как уточнили власти столицы, самым большим объектом стал лот площадью 1,6 тыс кв м, расположенный на Большой Грузинской улице. Цена его продажи превысила 36 млн рублей. А самый маленький проданный объект — 8 кв м, расположенный на улице Станиславского — «ушел» за 1,3 млн.

«Из общего числа реализованных в ЦАО объектов 11 помещений общей площадью около 1,1 тыс кв м находятся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Так, в Главном доме городской усадьбы постройки начала XIX века в Сеченовском переулке, реализовано помещение площадью почти 370 кв м. А в 5-м Доме Советов (он же «Доходный дом А. Д. Шереметева»), расположенном в Романовом переулке, продано помещение площадью 256 «квадратов», добавил он.

Москва – город, развивающий предпринимательство.Отметим, что большинство недвижимости, проданной в первом полугодии, реализовали с понижением цены. Так, 88 помещений купили через публичное предложение, а 28 — по цене, предложенной продавцами.

Имущество города выставляют на торги через Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуют документацию, фотографии и условия продажи лотов. Там же можно записаться на осмотр, если такая опция доступна. Аукцион проходит онлайн на этом же ресурсе, так же как и подписание договоров.