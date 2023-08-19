Более 250 заводов Москвы представили разработки для военных на форуме «Армия-2023»

Более 250 промышленных предприятий Москвы представили свои разработки для военной отрасли на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». В их числе производители изделий для ракетно-космической разведки, оптики и медицины, сообщил 18 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«На форуме представлена широкая номенклатура изделий гражданского, военного и двойного назначения от столичных производителей. К примеру, предприятие-разработчик систем управления для ракетно-космической отрасли АО "НПЦАП" продемонстрировало новейшие многофункциональные комплексы с БПЛА двух типов: мультиротор и "летающее крыло". Оба изделия обеспечивают проведение фото- и видеоразведки в дневном и ночном режимах на дистанциях до 10 и 60 км, соответственно», — рассказал Владислав Овчинский.

Свои разработки продемонстрировали и представители высокотехнологичной медицинской отрасли. Так, биомедицинский холдинг Evers Group Rus показал индивидуальные перевязочные пакеты и антимикробное гемостатическое средство «Биогем», которые применяют для остановки кровотечения. А инновационно-технологическая компания «Эндопринт» — манжету для замещения фрагментов крупных костей конечностей, имплантат височно-нижнечелюстного сустава и комплект для частичного эндопротезирования плеча, изготовленные из титана.

Многие предприятия Москвы представлены на форуме в рамках объединенной экспозиции на стендах профильных министерств и государственных корпораций, таких как Роскосмос, Ростех и концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Другие представляют особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис Москва». В том числе, 10 резидентов презентовали посетителям и профессионалам устройство и принцип действия универсального модульного радиолокатора, сканирующего микроскопа, наркозно-дыхательных аппаратов и ИВЛ и портативного сканера.

«Представленные резидентами ОЭЗ новинки предназначены для использования в самых разных сферах: от полевой медицины и стационарного медоборудования до оптических и лазерных приборов. Продукция наших компаний отличается эргономичной конструкцией, простотой в использовании и высокой эффективностью работы», – прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Международный военно-технический форум «Армия» входит в число ведущих в мире выставок вооружения, военной и специальной техники. В 2022 году в работе форума приняли участие 85 иностранных делегаций и более полутора тысяч российских и иностранных предприятий.