Доля одиноко проживающих россиян за 20 лет выросла вдвое

Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году, выявила 27,6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. С 2002 года доля одиночек выросла с 22,3% до 41,8%, и такой состав домохозяйств занял самую крупную долю среди всех видов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью в журнале «Демографическое обозрение».

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Эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН Лидия Прокофьева и Ирина Корчагина, проанализировав результаты последней переписи, пришли к выводу, что преобладание одиночек в составе российских домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей. Так, в 2010 году в России одиноко проживали 14 млн человек из 54,6 млн домохозяйств, при этом больше всего было семей, состоящих из двух человек, — 15,6 млн, или 28,5%. По итогам переписи 2021 года две трети домохозяйств состояли из одного или двух человек, а полных семей с детьми оказалась лишь пятая часть (20,7%) из всех домохозяйств страны.

Причиной такого роста числа одиноко проживающих россиян авторы статьи называют активную сепарацию от родителей молодежи, еще не создавшей свои семьи. Впервые большинство одиночек составили люди трудоспособного возраста, а не пенсионеры. Особенно это заметно в крупных университетских городах. Так, доля одиноко проживающих людей трудоспособного возраста в Москве составляет 67%, а в Санкт-Петербурге — 64%. При этом в сельской местности по-прежнему превалирует одиноко проживающее пожилое население (52,8%).

