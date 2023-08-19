Фаворит транспортной отрасли: в Турции оценили потенциал Севморпути

Северный морской путь (СМП) стал фаворитом мировой транспортной отрасли благодаря быстро растущей пропускной способности. Кратчайший транспортный маршрут между Европой и Азией, несмотря на то что большую часть года покрыт снегом и льдом и его приходится проходить в сопровождении атомных ледоколов, позволяет грузовым судам существенно экономить топливо и время, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Статья по теме: В США назвали путь, который приведет Россию к лидерству в мировой торговле

«Маршрут протяженностью 5,6 тыс. км начинается от границы между Баренцевым и Карским морями и заканчивается в Беринговом проливе. На протяжении СМП в арктическом регионе действуют такие порты, как Сабетта, Диксон, Дудинка, Хатанга, Тикси, Певек. Тот факт, что СМП находится ближе к таким странам, как Китай, Япония и Южная Корея, чем южный морской путь, способствует росту торговли в арктическом регионе. Так, суда, желающие добраться до японского порта Йокогама из российского города Мурманск, преодолевают шесть тысяч морских миль, тогда как по южному морскому маршруту этот путь достигает 13 тысяч миль», — говорится в публикации.

Агентство, ссылаясь на данные «Атомфлота» и оператора порта Мурманск, сообщает, что если в 2012 году по СМП было перевезено 3,8 млн тонн грузов, то в 2022-ом — уже 34,1 млн тонн. В 2023 году пропускная способность маршрута, по прогнозам, достигнет 36 млн тонн, а в 2024-ом, с вводом в эксплуатацию ледокола «Якутия», увеличится до 80 млн тонн.

«Важнейшим преимуществом СМП является экономия времени. Например, по южному маршруту судно идет 50 суток, а по СМП тот же путь занимает менее 20 суток. При этом мы можем с уверенностью сказать, что судно прибудет из пункта А в пункт Б вовремя. Во всех крупных проектах используются ледоколы, и они устраняют риски», — сообщил агентству гендиректор «Атомфлота» Леонид Ирлица.

Anadolu подчеркивает, что Россия является единственной страной в мире, имеющей флот атомных ледоколов. Безопасность движения судов по СМП сейчас обеспечивают семь атомных ледоколов.

Коммерческий директор Мурманского морского торгового порта Андрей Доценко рассказал, что в текущем году по СМП планируют отправить судно с железорудным концентратом — крупнейшее, которое пройдет по СМП за все время. В Турцию же, по его словам, с начала года по Севморпути было транспортировано 2,5 млн тонн угля.

