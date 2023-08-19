Минобороны сообщило оперативные данные из зоны спецоперации

За прошедшие сутки российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 139 районах проведения спецоперации. В частности, под Ореховом был поражен передовой командный пункт ВСУ, а в Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, российские военные за сутки отразили четыре атаки противника, уничтожив более 130-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две американские самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin». На Донецком направлении были успешно отражены пять атак ВСУ, ликвидировано до 400 украинских военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20 и склады с боеприпасами. На Краснолиманском направлении отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ, противник потерял более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком направлении была отражена атака в районе Урожайного и пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Запорожском направлении уничтожено до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артустановки «Krab» польского производства, а также американская гаубица М119. На Херсонском направлении в течение суток ликвидировано до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Мста-Б».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11387 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5940 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12319 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

