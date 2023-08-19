Московский кабельный завод нарастил отгрузки на 30% с начала года

За январь-июнь 2023 года Московский кабельный завод увеличил объем отгрузок своей продукции в среднем на 30% в месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В новой освоенной им нише — оптических кабелей — прирост за этот период достигает 45%, сообщил 19 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Завод "Спецкабель" имеет статус промышленного комплекса, что позволяет ему пользоваться преференциями и ежегодно экономить около четырех млн рублей. Компания планомерно увеличивает долю отечественного сырья, используемого на производстве, и модернизирует парк оборудования. Кроме того, за первое полугодие 2023 года общий объем отгруженной предприятием продукции превысил отметку в 3,5 млрд рублей», — сказал Владислав Овчинский.

В том числе, наиболее динамичный прирост производитель отмечает в новой для себя категории: по выпуску оптических кабелей и оптических кабельных сборок. В ней объем производства за полгода вырос на 45%.

«Мы постоянно работаем над созданием новых типов кабелей для российской промышленности. Часть из них — на перспективу, но большая доля разработок пользуется спросом уже сейчас, и мы осваиваем их серийное производство», прокомментировал рассказал вице-президент и совладелец группы компаний «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Предприятие работает с 1997 года и на данный момент считается одним из крупнейших в стране производителей кабельно-проводниковой продукции. Завод разрабатывает и выпускает специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения, выпуская более двух тысяч разных видов продукции ежегодно. Весной прошлого года предприятие включили в перечень системообразующих организаций России.

По итогам 2022 года НПП «Спецкабель» увеличил объем продаж продукции на 37% до 40 тыс км продукции. Статус промышленного комплекса, присвоенный предприятию властями Москвы, позволяет ему получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на свое развитие.