На Юг России придет «турецкая погода»

Аномально жаркая погода, более характерная для южных регионов Турции, ожидается в ближайшие дни в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. Также температуру под 30 градусов прогнозируют на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа очень жаркая погода до 39 градусов. Там действует антициклональный режим, он обусловливает жару. Это аномальная температура, на 4-6 градусов выше нормы. Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции. Вот она будет такой на выходных и в течение первой половины следующей недели», — рассказал Вильфанд.

Кроме того, по его данным, температура выше нормы в ближайшие дни ожидается на юге Центрального федерального округа: в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях, а также в Приволжском федеральном округе: Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях. Там будет под 30 градусов и выше. Синоптики прогнозируют, что температура там понизится с середины следующей недели, но в Саратовской и Оренбургской областях жара сохранится.

Кроме того, теплая погода вернется в Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и в Алтайский край. Там будет 20-25 градусов, тогда как всю вторую декаду августа в этих регионах было всего 14-18 градусов тепла, добавил Вильфанд.

