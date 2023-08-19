Nasdaq; от среды ждут точек над i

Это была непростая неделя для американских акций. Все основные фондовые индексы США остались по ее итогам в минусе.

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Для Dow Jones Industrial Average, потерявшего 2,2%, она оказалась худшей с марта, когда акции рушились на фоне первых в этом году крахов американских банков. S&P 500, упавшему на 2,1%, хуже было только в феврале. Он, как и Nasdaq Composite, потерявший по итогам пяти торговых дней 2,6%, закрыл в минус уже третью неделю подряд.

У технологического индекса такой серии не было вообще с декабря, но это неудивительно: для него большая часть этого года была временем ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ). Он и вырос сильнее, чем Dow с S&P 500, и падает теперь быстрее.

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Нисходящему тренду сегодня ровно месяц – пик Nasdaq был 19 июля. С тех пор он потерял 8%, но все еще в плюсе с начала года на 27%.

После ралли

После такого ралли какое-то падение технологических акций было неизбежно в любом случае, но ему помог еще и Минфин США. Он все активнее откачивает ликвидность с рынка, размещая огромные объемы US Treasuries.

Это стало одной из причин роста доходности казначейских обязательств (она меняется обратно пропорционально котировкам), так что те вступают в прямую конкуренцию с акциями. И порой выигрывают ее.

Доходность акций S&P 500 - соотношение, обратное более известному коэффициенту P/E (цена/прибыль), сейчас составляет около 4,7%. По расчетам Bloomberg, это самый низкий уровень относительно облигаций почти за два десятилетия.

Вчера вечером эталонные 10-летние US Treasuries приносили 4,25%, 2-летние – 4,94%, а 6-месячные – 5,47%. И это не говоря о том, что по облигациям именно под этот процент можно получить живые деньги. Дивидендная же доходность акций вдвое ниже, а сами выплаты слишком зависят от туманного будущего.

«Мы видим признаки признания инвесторами в акции того факта, что перспективы не столь оптимистичны, как считали рынки ранее, – говорил вчера Bloomberg главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк. – Дальнейшая распродажа облигаций должна способствовать большей коррекции акций, поскольку инвесторы должны требовать большей премии за риск по ним».

Перспективы технологических акций в ходе ралли ИИ, действительно, и оценивались весьма высоко, и переоценивались слишком уж быстро. Странно было бы в какой-то момент не задаться вопросом: «Не слишком ли быстро мы бежим?»

Акции звезды этого ралли – компании Nvidia – на этой неделе подскочили на 6%. Но и после этого они все еще теряют от пика 10%. Хотя что это в сравнении с их приростом на 196% с начала года?

Их текущий коэффициент P/E (225) выглядит, скажем так, амбициозно. Если бы прибыль компании не росла, то ожидать возврата вложений можно было бы два с четвертью века. Но она, конечно, растет – именно эти перспективы в цену и заложены.

Если оптимистичные прогнозы аналитиков на ближайший год сбудутся, то цифры P/E, вернувшись из ближнего космоса, превратятся в заоблачные 48. А если прибыль Nvidia и потом будет кратно расти, то оптимисты получат право даже считать ее заниженной. Вопрос веры.

Вера аналитиков

На этой неделе автором повода для отскока акций Nvidia стал аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур. Он сообщил клиентам, что дисбаланс спроса и предложения на ее продукцию просто исключителен и сохранится еще несколько кварталов. «Мы думаем, что недавняя распродажа – это хорошая точка входа», — написал он.

К нему присоединился и еще ряд инвестбанков. Перед отчетностью Nvidia, которая выйдет в ближайшую среду, они задирали планку все выше. Так, аналитик Rosenblatt Ханс Мозесманн повысил целевую цену ее акций до $800 (вчера они стоили $433).

«Это реальная сделка, — говорил он на CNBC в пятницу. – Такого еще не было, это нельзя сравнивать с инфраструктурой 3G или циклом мобильных телефонов».

В общем, «новая эра» для одной отдельно взятой компании. По мнению Мозесманна, Nvidia создала модель, которую не сможет воспроизвести никто из технологических компаний. И она, по его утверждению, способна в ближайшие годы поднять рыночную капитализацию производителя чипов выше $3 трлн.

Это соответствует росту акций втрое. Трудно сказать, пора ли Apple – крупнейшей по капитализации компании мира – уже напрягаться (она стоит сейчас «всего» $2,7 трлн). Скорее, все-таки нет. Но и правда в словах аналитика есть – фора у Nvidia серьезная.

С 2007 года она развивает программно-аппаратную архитектуру CUDA, включающую ее чипы. Такой софт давно используется разработчиками и их будет непросто переключить на продукцию конкурентов Nvidia.

«Сейчас Nvidia защищает своего рода “двойной ров”, — уверен, например, полупроводниковый аналитик Moor Insights Патрик Мурхед. – У нее самое высокопроизводительное оборудование для обучения ИИ, а на стороне программного обеспечения – библиотеки и CUDA».

Другой вопрос, о реалистичности прочего. Тут можно попробовать сравнить Nvidia с той же Apple. Она, конечно, такие чипы не делает, но как-никак принесла акционерам больше всего денег в истории.

Для того, чтобы стоить больше $3 трлн при том же P/E, что b у Apple (а почему нет?), Nvidia надо нарастить прибыль раз в 30. Неясно, что имел ввиду аналитик Rosenblatt под ближайшими годами, но если их будет три, то ее надо ежегодно более чем утраивать, а если пять – то удваивать. Тогда, конечно, спорить с ним трудно: такого – в масштабах десятков миллиардов долларов – еще и впрямь не было.